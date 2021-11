Za dva dana obilježava se 30 godina sjećanja na simbol hrvatskog stradanja u Domovinskom ratu. Mnoge obitelji ni dan danas ne znaju gdje su njihovi najmiliji, a pitanje nestanka glavna je tema kada god se spomene Vukovar.

U četvrtak, 18. studenog, održava se Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Tri desetljeća nakon rata mozaik suživota još se uvijek presporo slaže.

Pitanje nestalih osoba i dalje je najbolnija tema jer i 30 godina nakon agresije brojni Vukovarci ne znaju gdje su njihovi najmiliji.

Reporter Dnevnika Nove TV Andrija Jarak razgovara je sa Sandrom Rapčak, predsjednicom Udruge djece nestalih branitelja, čiji je otac također jedan od nestalih. Ona je tada imala samo dvije godine.

"Razgovarala sam s nekoliko sumještana iz mog sela koji su mi potvrdili da su po mog tatu i ostale Hrvate došli Srbi iz Negoslavaca i odveli ih u smjeru Ovčare. Međutim, ne žele reći mjesto gdje su pokopani njihovi posmrtni ostaci", rekla je.

Njihov razlog je da je to jednostavno nešto, što ne žele reći. "To je ono što nas najviše boli. Postoje osobe pored kojih prolazimo svaki dan, koje znaju istinu o našim nestalima i ne žele nam reći, a istina je jedino što tražimo", objasnila je Rapčak.

Trideset je godina neznanja iza obitelji žrtava. "Kako vrijeme prolazi, nade da će netko progovoriti je sve manje. Nadamo se da ćemo jednog dana saznati istinu, ako ne o svima barem o većini", komentirala je.

Gotovo uvijek kada se spomene Vukovar - među prva tri pitanja je pitanje o nestalima. "To je vrlo bolno pitanje. Mislim da određene osobe u politici previše olako shvaćaju i to je postalo prigodničarsko pitanje. Mi smo bili kod Vučića, naslušali smo se obećanja. U ovih 30 godina vrlo je malo napravljeno. Mi za Vukovar nemamo pred hrvatskim pravosuđem pravomoćno osuđujuću presudu za niti jedan ratni zločin. A ovdje ne da je počinjen ratni zločin nego genocid nad hrvatskim i nesrpskim stanovništvom", navela je.

Kada su stigli kod predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, on je saslušao obitelji nestalih, uzeo podatke i rekao da će istražiti sve dokumente koje Srbija ima. "To je nešto što slušamo godinama, a od osobe koja je 1995. godine u Glini držala govor zapravo ne očekujemo ništa. Ja sam mu osobno rekla da vjerujem, ako ima imalo iskrenu namjeru, da to može napraviti. Ali tu namjere nema", zaključila je Sandra Rapčak.

