Ekstremno visoke temperature, nedostatak kiše i pojačan broj gostiju slovensku obalu doveli su na prag redukcije vode. Istarski poljoprivrednici također su na mukama.

Zbog dugotrajne suše i kao zadnju mjeru pred još strožu redukciju vode, općine na slovenskoj obali od utorka su zabranile zalijevanje javnih zelenih površina, onemogućile tuširanje na plažama, zabranile i zalijevanje privatnih vrtova te poduzele niz drugih sličnih mjera kako bi se potrošnja smanjila.

S obzirom da dio vode koji opskrbljuje slovensku obalu dolazi iz Istarskog Vodovoda i zahvaljujući upravo toj vodi, u Sloveniji nije još nastupila redukcija vode. U Istarskom Vodovodu kažu kako situacija nije bajna, ali da se svim silama trude da se ovaj slovenski scenarij ne dogodi u Istri.

Dario Makovac, predsjednik udruge "Pomidor", bio je gost Dnevnika Nove TV. S njim je u Savudriji razgovarala Katarina Jusić.

"Ove godine suša je ekstremna. Dugo traje i to je najveći problem. Zemlja je suha. Treba puno vodi da bi se natopila. Kiša koja bi došla, mora biti lagana kako bi zemlju mogla natopiti. Veliki pljusak ništa ne bi napravio, samo štetu. Ili ekstrem suše ili ekstrem vode, to su najveći problemi za naše krajeve", rekao je Makovac i odgovorio na pitanje hoće li i u kojoj mjeri suša utjecati na urod rajčica, krumpira, luka...

"Rajčica zahtijeva puno više vode. Ona se uzgaja kad su najveće vrućine. Mi tu vodu dajemo iz bušotina. Tako da trenutno nemamo taj problem vodoopskrbe. No činjenica je da visoke temperature sigurno nisu povoljne za tu kulturu. Noću su temperature također visoke pa se biljka ne stigne oporaviti. Bez obzira na to, koliko god mi vode dali, ona jednostavno ispari i možda u nekim trenucima i radi velike štete jer izgori i lišće. Moramo dozirati vodu svaki dan", dodaje.

Strahuje li od slovenskog scenarija, odnosno da bi mogle doći upute da se pazi koliko se navodnjavaju polja i vrtovi?

"Mi imamo bušotine, svako ima svoju. No može se dogoditi da nestane vode u bušotini. Malo smo izmjerili te nivoe. Oni su jako niski. Nadam se da ćemo izgurati sezonu do kraja, još cijeli sedmi mjesec i dio osmog. Sigurno će najviše patiti kasnije sorte jer one su posađene već u trenutku kad su temperature bile visoke", zaključio je Makovac.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr