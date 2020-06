Tragedija koja se jutros dogodila u Cetingradu priča je koju smo već više puta čuli - muž je ubio suprugu, ona ga je ranije prijavljivala za nasilje, a troje malodobne djece ostalo je bez oba roditelja.

Policija je u veljači ove godine osim zbog kaznenih prijava za nasilje u obitelji i prijetnje, tijekom pretrage kod muškarca, koji je jutros u obiteljskoj kući u Cetingradu po svemu sudeći ubio suprugu pa presudio sebi, pronašla i oružje za koje nije imao dozvolu. Uhvatili su ga u vidno alkoholiziranom stanju, ali netko u pravosudnim institucijama zaključio je kako je dovoljno da suđenje čeka na slobodi uz mjere zabrane prilaska i uspostavu kontakta s obitelji.

O traumama koje ostaju na žrtvama obiteljskog nasilja reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s prof. dr. sc. Gordanom Buljan Flander, ravnateljicom Poliklinike za zaštitiu djece i mladih Grada Zagreba.

"Mjere koje se daju prema nasilnicima nisu dovoljne, i opet mjera zaštite približavanja nije zaštitila žrtvu. Netko tko krši etiku i nasilan je prema žrtvama, kršit će i mjeru zabrane prilaska", ističe Gordana Buljan Flander.

Upitana što misli gdje zapinje u procesu zaštite žrtve Buljan Flander kaže kako sudski procesi predugo traju.

"Puno puta sam vidjela da nasilnici koriste razne rupe u zakonu, razne proceduralne greške ili negreške kako bi produživali sam postupak. Za to vrijeme ne samo da se žrtve osjećaju nezaštićeno nego osjećaju i da im nitko nevjeruje. Zaista ne vidim razloga da se to ne požuri jer kad vidimo posljedice koje to ostavlja na djecu, žene, članove obitelji uštedjeli bismo puno truda i rada kasnije u radu sa žrtvama kad bismo na vrijeme sankcionirali počinitelje i na vrijeme zaštitili žrtve", rekla je.

Istaknula je kako ima puno iskustva u radu s djecom kojoj se dogodila ovakva trauma.

„Ovo je najintenzivnija trauma koju djeca mogu doživjeti. Djeca kad izgube roditelja u dječjoj dobi, to je za njih užasan gubitak i užasna trauma jer su izgubili figuru privrženosti, a kad izgube oba roditelja izgubili su dvije figure privrženosti. Još ako to bude na ovako zastrašujući događaj to im jako ometa i proces tugovanja. Imaju intenzivan strah, mogu imati smetnje spavanja, smetnje ishrane, poremećaje ponašaja“, kaže Buljan Flander i dodaje kako je najvažnije da djeca imaju podršku okoline.

"Naravno, treba im pružiti stručnu pomoć, ali je jako, jako važno da djecu u ovakvim situacijama ne obilježavamo. Svidjelo mi se kako izvještavate, niste otkrili ništa što bi otkrilo identitet djece i zaista mislim da je to jako, jako važno", poručila je Buljan Flander.

Komentirala je i porast slučajeva nasilja u obitelji te kazala da joj se čini da postajemo društvo koje je sve više tolerantno na nasilje.

„Od male dobi smo tolerantni na nasilje prema djeci, na međuvršnjačko nasilje, partnersko nasilje i onda se pitamo odakle ovoliko nasilja u obitelji. Krajnji je čas da shvatimo da smo apsolutno svi odgovorni zaštititi one koji su najslabiji, počevši od djece i svih žrtava u obitelji, da ne okrećemo glavu i da reagiramo i na najmanji oblik nasilja, na svaki indikator. Ako netko kaže „ubit ću te“, shvatimo to ozbiljno, reagirajmo na vrijeme“, poručila je dr. Buljan Flander.

