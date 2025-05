Nema kraja pljuskovima: Gdje će biti potrebni kišobrani otkriva meteorologinja Dnevnika Nove TV

Posljednjih je dana bilo dosta kiše i pljuskova. U subotu je počela stabilizacija, u većini predjela je bilo suho. Fronte koje su nam donosile nestabilno vrijeme odmiču na istok, a nad našim područjem postupno raste tlak zraka. S anticiklonom nas u nedjelju očekuje stabilnije i sunčanije vrijeme, osobito u obalnim područjima. Ipak, potpuna stabilizacija još nije na vidiku tako da će idućih dana i dalje biti mogući lokalni pljuskovi. Nastat će jer će se sjevernije od nas premještati frontalni sustavi koji mogu po visini donijeti nešto hladnijeg i vlažnijeg zraka.



U jutarnjim će satima posvuda prevladavati sunčano vrijeme. U kopnenim predjelima, osobito na istoku, naoblaka mala, ali prema sredini dana će porasti. U Posavini lokalno moguća magla. Najviše sunca i najmanje oblaka bit će u Dalmaciji. Vjetar na kopnu slab. Na obali će puhati umjerena do jaka bura. U ranim jutarnjim satima može imati olujne udare, i u Velebitskom kanalu i u Dalmaciji, a prema sredini dana će malo oslabjeti. Na kopnu će početkom dana još uvijek biti neuobičajeno svježe, u nizinama od 6 do 8, a u gorju između 2 i 5 stupnjeva. Na obali i otocima između 10 i 16.



Od sredine dana se u središnjim predjelima očekuje umjeren razvoj naoblake, a u večernjim bi satima moglo biti i pretežno oblačno. Ipak, suho, uz slab vjetar i ugodne dnevne temperature, od 20 do 22.



Tijekom dana će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevne temperature od 19 do 21, niže vrijednosti se očekuju u područjima s više oblaka.

I u gorju se u poslijepodnevnim satima očekuje porast naoblake. Nakon svježeg jutra, dnevne temperature između 16 i 19. Na sjevernom Jadranu djelomice do pretežno sunčano. Prema večeri više oblaka. Bura će sredinom dana oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Bit će toplo, do 23.



U Dalmaciji će biti najsunčanije i ugodno toplo. Bura će malo oslabjeti, na sjeveru i otocima će okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 22 i 25.

Vrijeme idućih dana

Sljedećih dana na kopnu djelomice sunčano. Početkom tjedna poslijepodne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina, više na zapadu nego na istoku. U srijedu sunčanije i većinom suho. Temperatura bez znatnije promjene.



Na moru djelomice sunčano. Najveća mogućnost za poslijepodnevne, lokalne, pljuskove je u utorak. U srijedu sunčanije i opet suho. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu povremeno i bura. Temperatura u blagom porastu.



Iako nam je vikend donio predah od kiše, ipak će nam sljedećih dana zatrebati kišobrani. Ne svima, ne svugdje - pljuskovi će biti lokalni, ali u većini predjela će biti mogućnosti za grmljavinska nevremena.