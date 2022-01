Hrvatska neće dopustiti da se u BiH odustane od načela ravnopravnosti tri konstitutivna naroda, poručeno je iz HDZ-a koji u Hrvatskoj vodi Andrej Plenković, a u čiju obranu je stranka stala nakon kritika Nine Raspudića, kojeg su nazvali ''ljevičarskim potrčkom'' i ''najodanijim mališanom'' predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

''Milanovićev ljevičarski potrčko i njegov najodaniji mališan Nino Raspudić još jednom reciklira laži o politici Vlade RH prema BiH. Dok oni svojim istupima štete Hrvatima u BiH i oslabljuju pregovaračku poziciju političkim predstavnicima hrvatskog naroda u ovim zahtjevnim okolnostima, premijer Andrej Plenković u stalnoj je komunikaciji s čelnicima europskih institucija i zemalja te međunarodnim posrednicima, kao i s predsjednikom HDZ BiH Draganom Čovićem, kako bi pomogao u postizanju rješenja koje će osigurati ravnopravnost i legitimnu zastupljenost Hrvata u BiH'', napisali su iz HDZ-a u objavi na Facebooku reagirajući na Raspudićeve kritike.



Komunikacijom s predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom, podsjetimo, pohvalio se i sam Plenković prije nekoliko dana na svojem Twitteru, a što nije prošlo nezapaženo na društvenim mrežama.

Konzultacije s @eucopresident @CharlesMichel o situaciji u vezi Ukrajine i pregovorima o izmjenama Izbornog zakona u Bosni i Hercegovini. pic.twitter.com/59kXPGiYzz — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 27, 2022



''Hrvat neće dopustiti da se u BiH odustane od načela ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda, no za dogovor je potreban konsenzus predstavnika svih naroda i političkih stranaka u BiH, a ljevičarski potrčko Raspudić svojim izjavama umanjuje mogućnost za postizanje dogovora i u biti jedino nanosi štetu Hrvatima u BiH. A upravo se potrčko Raspudić, kao tzv. urbani ljevičar jugoslavenske orijentacije, klanjao Milanoviću i dok je zdušno podržavao Željka Komšića. Da, valjda je tako branio interese našega hrvatskog naroda'', zaključio je HDZ reagirajući nakon Raspudićeva istupa u kojem je Plenkovića nazvao ''briselskim poltronom koji ne bi prstom mrdnuo ni za koga''.





''S ovakvom politikom RH nema nikakve šanse, pregovori su farsa, Bakir Izetbegović i bošnjačka politička vrhuška ih vuku za nos. Samo kupuju vrijeme. Vrijeme prolazi, izbori će biti u 10. mjesecu, političko Sarajevo ne želi da se izborni zakon mijenja. Po postojećim okvirima mogu preglasati Hrvate i to će izgleda učiniti. U toj operaciji političkog obezglavljivanaja Hrvata u BiH Plenković djeluje kao anesteziolog'', rekao je Raspudić u razgovoru za N1 kazavši da je Hrvatska trebala blokirati zaključke EU iz prosinca kada nisu prihvaćeni hrvatski amandmani.

''On je briselski poltron koji ne bi prstom mrdnuo ni za koga, ne samo za Hrvate u BiH što bi mu donijelo minus za buduću karijeru u Bruxellesu. On je suodgovoran za ovo što će se dogoditi ujesen, ne samo nereagiranjem nego i anesteziranjem Hrvata u BiH pričom da on tobože nešto radi. Hrvatska se mora početi ponašati kao punopravna članica EU i NATO-a i blokirati sve pregovore koji idu protiv interesa'', kazao je Raspudić govoreći o Plenkoviću i smjeru kojim bi kada je riječ o izmjeni izbornoga zakona u BiH trebala ići Hrvatska.