Krimpanje kabelskih završetaka izuzetno je korisna vještina za svakoga: električare, instalatere, građevinare, pa čak i one koji žele to raditi sami, bez pomoći profesionalca. Krimpanje zapravo nije kompliciran proces, ali ukoliko mu se ne posveti dovoljno pažnje, može se pretvoriti u noćnu moru. Međutim, tu je Borero set s klještima za krimpanje i 1200 kabelskih završetaka, kako bi ovaj posao učinio 100 % lakšim, jednostavnijim i praktičnijim.

PR



Borero set omogućit će vam brzo i precizno skidanje izolacije i krimpanje izoliranih kabelskih stopica, stopica bez izolacije i konektora. Napokon možete ubrzati svoje poslove, smanjiti komplikacije i skratiti vrijeme rada, a istovremeno postići dobre rezultate.



Uštedite vrijeme i snagu



Svi profesionalni majstori moći će precizno i profesionalno obaviti posao, bez gubljenja vremena, snage i resursa, a oni koji više ne žele plaćati i čekati majstore, sada mogu naučiti krimpati bez poteškoća. Ovaj set, osim vremena i snage, štedi i vaš novac.



● Olakšava krimpanje

● Štedi vrijeme, snagu i novac

● Idealan je i za amatere

● + 1200 kabelskih završetaka različitih veličina

● Mehanizam za automatsko otpuštanje



Kliješta su izrađena tako da vam ne izazivaju bilo kakve neugodnosti tijekom krimpanja. Ručka je neklizajuća i ergonomska, te osigurava vrhunske rezultate koje će cijeniti svaki majstor.Mehanizam samopodešavajućeg promjera neće dozvoliti niti jednu pogrešku u krimpanju . Posao će biti odrađen bez ijedne greške, a vaš napor i trud bit će minimalan.

PR



⮚ Praktičan i za amatere



Vjerojatno ste oduvijek htjeli sami rješavati majstorske sitnice u vašem domu, ali niste znali kako i odakle početi i koji alat koristiti. Sada napokon možete započeti sami s majstorskim poslovima, jer ovaj alat s lakoćom mogu koristiti svi.



⮚ Za izolirane i neizolirane žičane navlake



Ovaj alat pogodan je za krimpanje izoliranih i neizoliranih konektora. Automatski se prilagođava odgovarajućem promjeru za stiskanje, tako da možete raditi s potpunom preciznošću.

PR



