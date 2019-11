Dronovi su omiljeni hobi velikog broja ljudi, no u Hrvatskoj postoji jedna nelogičnost. Snimke iz zraka u vlasništvu su Državne geodetske uprave.

Korisnici dronova u Hrvatskoj dijele se na rekreativne i komercijalne. Omiljeni hobi velikog broja građana reguliran je pravilnikom. Ipak, postoji nešto što je usko povezano s dronovima, a nema veze s njima - snimanje iz zraka. "Državna geodetska uprava nadležna je za sve snimke iz zraka. Svaku snimku iz zraka treba dozvoliti uprava, pa sad zamislite snimanje, recimo, vjenčanja dronom kad vi morate tražiti dozvolu da snimku svatova stavite mladencima na CD", objašnjava jedan od vlasnika drona (podaci poznati redakciji) i navodi kako je nekoliko turista platilo kaznu zbog nedozvoljenog leta i neovlaštenog snimanja.

Pravila leta drona regulira Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo. "Oni su Pravilnik već uskladili s europskim regulativama prije šest mjeseci. Prije je to sve bilo kompliciranije i zapetljanije", navodi. "Svi dronovi do 250 grama težine su za široku populaciju i smatraju se igračkama. Stoga je kineski proizvođač DJI proizveo dron Mavic Mini, konkretan dron s mogućim dometom do 5 kilometara, a težak samo 249 grama", navodi.

"DJI je vladar tržišta. Oni svoje dronove usklađuju s pravilima zemlje u kojoj se prodaju i silno se trude biti unutar odredbi. U sebi imaju i takozvani geofence odnosno virtualnu ogradu. DJI ne dozvoljava da njegovi dronovi lete na nedozvoljenim lokacijama pa vi njihov dron ne možete podići iznad, primjerice, Jelačićeva trga ili stadiona Maksimir. Korisnik drona ne može zaobići tu virtualnu ogradu, u DJI-u su jako strogi što se toga tiče", dodaje vlasnik drona. No, da bi dron uopće dignuo u zrak, potrebno ga je prijaviti nadležnoj agenciji. "Ja moram registrirati dron u Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. Kad dođem na željenu lokaciju, putem mobilne aplikacije pošaljem najavu da bih u zračnom prostoru obavio let i ako je sve ok i nema drugih zahtjeva za isto područje, kroz par minuta mi stigne dozvola i rezervacija zračnog prostora za let dronom", opisuje.

Inače, dronove se na nenaseljenom području smije pustiti da lete do 120 metara u visinu. Osim toga, navodi, svaki dron teži od 250 grama mora imati odgovarajuću policu osiguranja. "Radi se o trošku od cca 800 kuna godišnje. To je osiguranje poput onoga od automobilske odgovornosti. Znači, ako nastane šteta, ako se dron zabije negdje i slično", dodaje.

Teorijski ispit u Hrvatskoj

U Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo doznajemo da operateri dronova težih od 5 kilograma, moraju polagati teorijski ispit. Do sada ga je položilo 193 pilota na daljinu. Teorijski ispit se ne naplaćuje već se naplaćuje samo upravna pristojba u iznosu od 70 kn, doznajemo iz Agencije. Novčane kazne za fizičke osobe koje počine prekršaj kreću se od 5000 do 15.000 kuna.

Pravilnik o sustavima bespilotnih zrakoplova propisuje da dronovima mase do 5 kg mogu upravljati i maloljetnici. Većim dronovima mogu upravljati isključivo punoljetne osobe s položenim ispitom. Od glasnogovornika Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo Eduarda Šoštarića doznajemo i da polaganje teorijskih ispita za pilote na daljinu uvodi cijela Europska Unija od 1. srpnja 2020. Testiranje se sastoji od internetskog tečaja i polaganja ispita iz teorijskog znanja na internetu.

"Prema trenutno važećem propisu zavisno od mase bespilotnog zrakoplova, naseljenosti područja i dobu dana kada bi se izvodile letačke operacije operator sustava bespilotnog zrakoplova mora se prije početka izvođenja letačkih operacija registrirati pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo, ishoditi odobrenje ili položiti teorijski ispit iz poznavanja zrakoplovnih propisa, kada je to primjenjivo", navodi Šoštarić.

Britanija uvodi testove za operatore dronovima

Vlasnici dronova i osobe koje njima upravljaju u Britaniji uskoro će morati položiti teorijski test. Testove će morati polagati čak i djeca. Položen ispit bit će dokaz da piloti mogu dronovima upravljati "sigurno i prema zakonu", piše Daily Mail.

Test s 20 pitanja za dobivanje licence je besplatan, a vlasnici će ga morati obnoviti svake tri godine. Djeca do 13 godina starosti moraju imati dozvolu roditelja ili staratelja da bi se registrirali kao operater dronom i pristupili polaganju testa. Registracija bespilotne letjelice godišnje će njihove vlasnike stajati 9 funti. Time će vlasnik drona izbjeći plaćanje kazne od 1000 funti. Promjena ovih pravila stupa na snagu 30. studenog.

Britanija uvodi registar svih bespilotnih letjelica koje su aktivne na njezinu području. U registru će biti pohranjeni podaci o dronovima težine od 250 grama do 20 kilograma. Svaki dron bit će registriran u Upravi za civilno zrakoplovstvo s jedinstvenim kodom koji će ga povezivati uz njegova vlasnika. "Registar će nam pomoći kod praćenja izgubljenih dronova i nesavjesnih vlasnika dronova", kazao je Jonathan Nicholson, glasnogovornik Uprave. Očekuju registraciju oko 90.000 dronova i njihovih vlasnika.