Gost Dnevnika Nove TV bio je šef Mosta Božo Petrov, koji je komentirao raspravu i sutrašnje glasovanje o povjerenju potpredsjednici Vlade Martine Dalić. U razgovoru s reporterom Dnevnka Nove TV Mislavom Bagom komentirao je i svoje, ali i stavove Mosta oko ratifikacije Istanbulske konvencije.

Mislite li da ste politički profitirali kad ste ovu temu stavili na dnevni red?

Naravno, iz razloga što ćemo sutra moći vidjeti tko će uložiti svoj politički legitimitet da bi branio doslovno hodajući sukob interesa. Smatram da će se upravo sutra pokazati kako se hrvatski političari odnose prema sukobu interesa, prema klijentelizmu, prema kontaminiranosti procesa, iz razloga što je Martina Dalić zaštitila Antu Ramljaka, Andrej Plenković je zaštitio Martinu Dalić, a Martina Dalić je bivšem povjereniku, koji je dobio otkaz iako je od nje bio izabran, omogućila da može zaposliti svoju tvrtku, da uzmu desetke milijuna kuna za konzultantske usluge i da za to nitko ne odgovara.

Hoćete reći da sutra želite testirati tko je tko u oporbi?

Osim što će se vidjeti tko sve čini oporbu, odnosno na koga je Andrej Plenković mogao utjecati, mi ćemo također vidjeti što misli ta vladajuća većina i kako će se jednog dana moći ponašati i što će govoriti u trenutku kad odobre sukob interesa. U ovom slučaju, kad podrže Martinu Dalić sutra, to znači da i oni, a ne samo Martina Dalić, podržavaju sukob interesa.

Premijer Plenković je danas iznio i plan nacrta nagodbe. Posljednjih dana se to predstavlja kao da je priča oko nagodbe završena. Dijelite li vi taj njegov optimizam?

Ne, zato što je to toliko načelno da se može nazvati pismom namjere.

Mislite da će tek doći pravi problemi?

Naravno, iz razloga što se vrag krije u detaljima, a ima toliko intenzivnog rada kojeg na kraju treba završiti, konkretno cijelu nagodbu, da ima još mnogo do toga. Ono što je problem...

Mislite li da građani mogu biti spokojni da nećemo na kraju plaćati ceh restrukturiranja Agrokora?

S obzirom na netransparentnost vođenja procesa u Agrokoru od strane Vlade, pogotovo Martine Dalić, mislim da nažalost hrvatski građani mogu očekivati štošta toga, iz razloga što u svakom trenutku kad podižete razinu netransparentnosti, vi zapravo indirektno potpomažete i klijentelizam i korupcije.

Sutra je ratifikacija Istanbulske konvencije. I u klubu Mosta ste podijeljeni. Zašto ćete vi glasovati protiv ratifikacije Istanbulske konvencije?

Iz više razloga, zato što smatramo da time Hrvatska gubi dio suvereniteta, zato što se nisu stekli uvjeti niti Hrvatska može ispuniti sve uvjete koje traži Istanbulska konvencija pa će iz tog razloga Hrvatska trpjeti kazne.

Financijske?

Naravno, financijske kazne. Neće samo gubiti na percepciji naše društvo. Smatram da u trenutku kad budemo tek mogli ispunjavati te uvjete da ne srljamo kao guske u maglu i da tad imamo mogućnost.

Znači podupirete stav HBK da se ne glasa za ratifikaciju?

Mi u Mostu ne gradimo stavove na temelju tuđih mišljenja, nego na temelju argumenata. Ono što je činjenica i jučer to nitko nije oborio...

Ali i kod vas je različito. Podupirete li stav hrvatskih biskupa?

Što se tiče Mosta, samo ću reći da je Most doslovno Hrvatska u malom i za razliku od drugih stranaka, mi smo drugima omogućili da imaju mogućnost da sami glasuju po svojem stavu. Oni nisu izgubili dio suvereniteta, kao što je gospodin Bačić rekao za zastupnike HDZ-a.

Da li je ovo danas u Splitu bio prosvjed protiv Istanbulske konvencije ili protiv Vlade?

Što se mene tiče to je prosvjed civilnih udruga koje su protiv Istanbulske konvencije. Naravno, vjerujem da su sve one loše odluke ove Vlade doprinjele ovakvom društvenom stanju i ovakvom mišljenju o radu Vlade. Uostalom, to se vidi, htio to gospodin Plenković ili ne, u rezultatima anketa.