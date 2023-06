Ministar Božinović opleo po Puljku i opoziciji: "Kada ih se uhvati s rukama u pekmezu, pokušavaju manipulirati javnošću"

"Ovo je još jedan dokaz da je naša opozicija prva kada treba kritizirati Vladu i HDZ, a kada ih se uhvati s rukama u pekmezu, kao što je to bio slučaj na splitskoj ribarnici, onda pokušavaju manipulirati javnošću i otvarati neke druge teme. Nakon tog događaja postalo je jasno da se radilo o izravnoj dodjeli gradskog prostora'', izjavio je ministar Davor Božinović.

Osvrnuvši se na slučaj dodjele prostora ribarnice u Splitu ugostitelju bez natječaja i odlaska gradonačelnika Puljka u ugostiteljev restoran, zbog čega je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otvorilo predmet, Božinović je rekao kako je PR agencija Puljkove zamjenice vodila taj događaj.

''Sve je potpuno netransparentno. Uostalom, jedna članica njihove stranke im je o tome sve rekla što je imala'', rekao je novinarima ministar Božinović u Domu specijalne policije, na otvaranju izložbe radova djece iz Ukrajine koja borave u Hrvatskoj u okviru međunarodne suradnje Ukrajine i Hrvatske.

Nepripremljeni za sezonu

Komentirajući prozivke na račun policije zbog gužvi koje su nastale u Splitu na početku turističke sezone, ministar je ocijenio da se vlast u Splitu za ovu sezonu nije adekvatno pripremila.

''Oni su donijeli Odluku o komunalnom redu koja je stupila na snagu 1. lipnja, a nakon toga su 15. lipnja kontaktirali Civilnu zaštitu da vide kako bi podnijeli zahtjev za angažiranje zaštitarskih službi koje bi pomogle komunalnim redarima u održavanju reda u središtu grada. Primljeni su 21. lipnja i objašnjeno im je kako da to naprave, a danas je 30. lipnja, a još uvijek nisu podnijeli zahtjev'', kazao je.

Božinović je naglasio da je splitska gradska vlast taj problem trebala riješiti barem prije pola godine.

''Događaju se gužve, gospoda prozivaju ministra unutarnjih poslova, a upravo su im službe Ministarstva cijelo vrijeme sugerirale i ukazivale kako pristupiti rješavanju tog problema'', istaknuo je Božinović, dodavši da ''u najboljoj situaciji oni mogu riješiti to pitanje na kraju turističke sezone''.

''Oni su ti koji svakodnevno dijele lekcije o transparentnosti, moralu i poštenju, a vidimo da to nisu i s druge strane za ono što su trebali napraviti i za što imaju mandat, a to je da organiziraju sadržaje u gradu tijekom ljeta, sve je to otišlo predaleko'', kazao je Božinović.

Pozvao je vlast u Splitu da se počne baviti svojim poslom i da ne prozivaju, ''ponajmanje one koji im cijelo vrijeme žele pomoći jer zapravo pomažemo građanima Splita, a ne njima''.

Božinović je dodao kako mu je krivo zbog građana Splita što moraju proživljavati i trpjeti posljedice neznanja i nesposobnosti onih koji vode Grad.

Nesreća na Bundeku

Ministar se osvrnuo i na današnje puštanje vozača hitne medicinske pomoći Marija Macana da se brani sa slobode nakon što je 21. lipnja prilikom intervencije na zagrebačkom jezeru Bundek vozilom ozlijedio troje maloljetnika.

Kazao je da je u slučaju vozača hitne pomoći primijenjen Kazneni zakon jer se nije radilo o prekršaju odnosno kaznenom djelu u prometu, već o kaznenom djelu koje se dogodilo na zelenoj površini.

Vezano za neke zahtjeve za prolazak kroz 'crveno' za vozače Hitne ministar je naglasio kako "nitko nema pravo proći kroz crveno svjetlo, osim ako se stvarno radi o višoj sili i spašavanju života. Onda se takvi prekršaji ne procesuiraju ukoliko vozači voze pažljivo i ne izazovu drugu štetnu posljedicu'', rekao je.

Ako bi se prolazak kroz crveno dopustilo Hitnoj medicinskoj pomoći, dodao je, onda bi se to moralo dopustiti svim žurnim službama jer su one u sličnoj situaciji.

''Struka je odavno zaključila da bi otvaranje mogućnosti bilo kome da prolazi kroz crveno svjetlo suočilo s više problema nego što ih imamo danas'', zaključio je potpredsjednik Vlade ministar unutarnjih poslova Božinović.