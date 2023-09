Božinović o radu osječke policije: "Da su policijski dužnosnici kojim slučajem bili sami tamo..."

Smrt djevojke u Osijeku na noge je digla politiku, ali i cjelokupnu javnost. Iako su sinoć i u Dnevniku iz osječke policije objašnjavali svoja postupanja, građani u nepristran rad policije sumnjaju.

"Zgrožena sam, ali sumnjivo mi je to sve. Recimo da je pretpostavka da možda da koriste to pravo neko, ne znam kakvo, da ga zaštite, nek oni sude, ali tragedija strašna", kaže Karmela iz Osijeka.

"To je njihov čovjek, ali oni se moraju držat reda, ako neće oni, tko će se držat reda i zakona", pita se Ivica.

Županijsko državno odvjetništvo je, preinačilo prvotnu kvalifikaciju policije iz teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti u sumnju u ubojstvo. Iz državnog odvjetništva objašnjavaju da su sva tijela u istrazi potpuno samostalna te da državno odvjetništvo nije vezano onime što utvrdi policija. Više pogledajte u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Drmić.

Nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a ministar Davor Božinović odgovorio na pitanje reporterke Dnevnika Nove TV hoće li unutarnja kontrola doći i provesti nadzor nad policijskim postupanjima policijske uprave osječko-baranjske.

"Da su policijski dužnosnici kojim slučajem bili sami tamo, onda ne bi bio prvi puta i uvijek se u takvim situacijama šalje stručni tim ravnateljstva policije. Nisu bili sami i bila je, očevidom rukovodila zamjenica državnog odvjetnika. I od tog trenutka, pa do dana današnjeg, se koordinira s državnim odvjetništvom, i siguran sam da će u toj suradnji, a to i je interes svakog kriminalističkog istraživanja, da se dođe do istine, a do nje možete doći samo ako skupite dovoljno dokaza. Mislim da je i državno odvjetništvo svoju kvalifikaciju tog djela donijelo apsolutno na temelju činjenica koje je prikupila policija", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

"Nije bilo zataškavanja"

Božinović je još rekao u ponedjeljak da u slučaju ubojstva u Osijeku gdje je policajac ubio djevojku službenim pištoljem nije bilo policijskog zataškavanja, poručivši da će se radom policije i županijskog državnog odvjetništva doći do prave istine.

"U ovom trenutku prema svemu onome što je meni dostupno sama činjenica da policija nije prihvatila ono što je dojavio osumnjičenik već je u svojim izvidima došla do drugih kvalifikacija, tj. odbacila je tezu o samoubojstvu govori o tome da tu nije moglo biti zataškavanja", rekao je Banožić novinarima nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a upitan je li u slučaju ubojstva mlade studentice u Osijeku bilo policijskog zataškavanja.

Izrazivši sućut obitelji, istaknuo je da je kao i u svakom kriminalističkom istraživanju, najvažnije doći do istine. Smatra kako će se radom policije i županijskog državnog odvjetništva doći do prave istine.

Ministar unutarnjih poslova podsjetio je da je policija postupala prema dojavi da se radi o samoubojstvu, vrlo brzo je izašla na teren i počeo je očevid zajedno sa zamjenicom županijske državne odvjetnice. Naveo je da je policija nije povjerovala u tezu o samoubojstvu.

"Ne da policija nije ništa zataškavala već nije vjerovala onome što je iskazivao njihov kolega iz policijske uprave. U pet sati ujutro on je već bio uhićen", kazao je.

Istaknuo je i da je policija do podnošenja kaznene prijave došla do zaključka da se radi o dovođenju u opasnost sa smrtnom posljedicom tj. kaznenom djelu za koje je zapriječena kazna do osam godina zatvora, a državno odvjetništvo je to prekvalificiralo u ubojstvo, za što je zapriječena kazna do deset godina zatvora.

Poručio je da nisu prestale radnje vezane uz istragu tog kaznenog djela, pojasnivši kako nije rijetka pojava da se dođe do prekvalifikacije kaznenog djela.

