Izlaze novi detalji o ubojstvu studentice: Policajac je upucao Mihaelu (21), a onda je razmicao stvari i dva sata nije zvao pomoć?

Ubojstvo 21-godišnje studentice potreslo je Osijek, ali i Hrvatsku. Mihaelu B. ubio je 27-godišnji policajac Marko S. nakon što je u nju opalio hitac iz službenog pištolja. Žrtva je imala prostrijelnu ranu u predijelu donjeg dijela glave, a prema policijskom priopćenju smrt je nastupila trenutno.

Policija je prvotno objavila kako je policajac hitac opalio zbog nestručnog rukovanja pa su ga teretili za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Tek je Državno odvjetništvo priopćilo da su kazneno djelo prekvalificirali u teško ubojstvo. I dok je Marko Š. u istražnom zatvoru, u javnost cure nove informacije o strašnom zločinu.

Nakon što je u petak načelnik sektora kriminalističke policije izjavio kako je osumnjičeni djevojku upucao nedugo prije nego je sve prijavio policiji i pozvao Hitnu, 24sata neslužbeno doznaje kako je od trenutka smrti djevojke do pozivanja policije prošlo gotovo dva sata tijekom kojih je Marko i pomicao stvari po stanu razmještajući ih i pozivao određene osobe.

Policija o tome nije željela govoriti zbog istrage no, upravo to ponašanje osumnjičenika sugerira na namjeru ubojstva. Unatoč porukama koje su osvanule u prepisci između dvoje mladih ostaje nepoznato zašto je Mihaela otišla u stan M.S. kobne večeri ako je rekla da ga više ne želi vidjeti i da se čudno ponaša.

24sata u posjedu je glasovnih poruka ubijene Mihaele B. koje je ona slala svojoj prijateljici.

"Kod mene je problem što on meni daje jako puno pažnje, i meni je to katastrofa, ako bi on u nekom trenutku prestao davati pažnju, ja to mrzim kod sebe, ako bi mi u jednom trenutku prestao davati pažnju, onako počeo ignorirati ja bi bila kao, meni se on jako sviđa. (...) Priznao mi je danas da mu se sviđam, da sam mu se uvukla pod kožu, da se jako brzo veže i da se vezao za mene. Ja se trudim išta vjerovati, ali ja muškom ništa ne vjerujem, možda je moj problem. Ništa mu ne vjerujem", ispričala je prijateljici.

U glasovnim porukama govori i da su tijekom njihova razgovora dolazili njegovi kolege policajci koji su govorili "htio bih i ja imati takvo društvo", a ubijena djevojka dodala je i da je njemu bilo drago što mu je netko to rekao.

"Poslat ću ti skrinove, nešto što on meni piše, znamo se dva tjedna ali pričamo konkretno tri dana i ne možeš mi to pisati. Odjednom te poruke, to je klasični primjer sve odjednom i kad bi ja recimo pala na to onda bi se on povlačio, to ja ne pušim. Ja sam to jednom popušila i nije mi bilo dobro, oporavljala sam se mjesecima", zaključila je Mihaela u poruci prijateljici.