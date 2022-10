Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak da se u sukobu navijačkih skupina Bad Blue Boysa (BBB) i Torcide radi o huliganima poručivši kako je potrebna društvena osuda takvog ponašanja umjesto da bilo tko to brani ili traži nekakvo opravdanje.

"To nisu navijači, to su huligani. Niti su to Torcida, niti su to BBB, to su jednostavno huligani", rekao je Božinović nakon sjednice šireg Predsjedništva HDZ-a komentirajući jučerašnje sukobe BBB-a i Torcide uoči utakmice Lokomotive i Hajduka.

Policija se sama ne može nositi s problemom huliganizma

Podsjetio je da su s Hrvatskim nogometnim savezom potpisali poseban protokol vezan za utakmice tzv. visokog rizika. No, policija ne može pokriti svaki kvart u Zagrebu, kazao je Božinović zahvalivši građanima na pozivu policiji koja je spriječila sukob u Novom Zagrebu.

Huliganizam je pojava s kojom se trebamo nositi i sprječavati, a to ne može samo policija jer se radi o širem fenomenu i sociološkom pitanju.

"Potrebna je društvena osuda, da svi koji imaju riječ s težinom u javnom prostoru to ne brane ili ne traže neko opravdanje", ističe Božinović.

Jučer je policija uhitila 50 osoba, 44 su bili gosti u Zagrebu i šest iz Zagreba. U sukobu je ozlijeđeno 15 osoba, pri tome dvoje teško. Policija je napravila svoj posao i ti ljudi su u pritvoru, izvijestio je ministar.

Ustvrdio je kako se radi o pojedincima koji nisu predstavnici navijačkih skupina, klubova, hrvatskog nogometa ili sporta. Kada to svima postane jasno, onda neće dobiti toliki prostor, poručio je.

Problem s migrantima u Hrvatskoj prolazi vrlo civlizirano

Upitan kako riješiti problem sve većeg broja migranata koji bez dokumenata ulaze u Hrvatsku, Božinović je rekao kako je to europsko pitanje par excellence jer su se iz cijelog niza razloga migrantske rute otvorile pa je došlo do velikog rasta broja migranata.

Hrvatska je tranzitna zemlja, a policija radi sve kao bi se održala sigurnost zemlje. "Najveći broj tih ljudi ne želi ostati u Hrvatskoj. Mi kao članica EU i sutra schengenskog prostora imamo određene obaveze", rekao je.

Ocijenio je da problem s migrantima, za razliku od nekih drugih zemalja, u Hrvatskoj prolazi vrlo civilizirano iako je na određenim trasama povećan njihov prolazak.

Referirajući se na odluku Rusije da bi se mogla povući iz dogovora oko izvoza žitarica, Božinović je kazao da će to povećati broj gladnih na Bliskom istoku i sjeveru Afrike, što izravno utječe i na povećanje broja migranata.

Smatra da ta odluka Rusije ima političku pozadinu jer je stvaranje uvjeta da se što više migranata uputi prema Europi, očekujući da će europska javnost na to reagirati s nezadovoljstvom, pokušaj narušavanja europskog jedinstva.

Kapulica: HDZ neće politizirati izmjene izbornih jedinica

Član Predsjedništva HDZ-a Mario Kapulica rekao je kako na Predsjedništvu nisu razgovarali o izmjenama izbornih jedinica poručivši da HDZ to pitanje neće politizirati i svesti na "uskostranačku matematiku".

Ustvrdio je da će HDZ donijeti odluku u interesu države i birača koji žele da njihov glas bude jednak. "Vodit će se računa prije svega o državnim interesima i mišljenju Ustavnog suda, ne o uskostranačkim interesima niti će se 'uzeti škare' i prekrajati jedinice da bi netko dobio mandat više", kazao je.

Kapulica je dodao da HDZ u drugoj godini drugog mandata stoji bolje nego u drugoj godini prvoga mandata pa nema potrebe za prilagođavanjem izbornih jedinica.