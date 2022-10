Načelnik splitsko-dalmatinske Policijske uprave Slobodan Marendić ponovio je u četvrtak na sjednici Gradskog vijeća da je policija nakon derbija Hajduka i Dinama pucanjem iz vatrenog oružja spriječila sukob s navijačima Torcide s težim posljedicama.

"Policija je rabila tjelesnu snagu, sprej s razdražujućom tvari, palicu i radi dozivanja u pomoć policija je rabila vatreno oružje pucanjem u zrak", rekao je načelnik splitsko-dalmatinske Policijske uprave Slobodan Marendić na sjednici splitskoga Gradskog vijeća podnoseći izvješće o sigurnosti na splitskom području, što su vijećnici na kraju i jednoglasno prihvatili.

Po njegovim riječima, takvo postupanje policije je u skladu sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima i "po načelu stupnjevanja od blažeg prema najtežem". Dodao je da je pucanje u zrak bilo isključivo radi dozivanja u pomoć i nitko od građana nije ozlijeđen.

"Pucao je u zrak policajac opremljen i obučen da to napravi u situaciji kada je nastupila kriza koja ugrožava njega, njegovog kolegu, ali ugrožava i napadača. Pucenjem u zrak skupina koja je krenula na policijske dužnosnike se okrenula i izbjegnuta je situacija o kojoj bismo mi danas raspravljali kao o sukobu koji bi, nažalost, završio s puno težim posljedicama i u redovima policije i u redovima navijača", rekao je Marendić objašnjavajući okolnosti u kojima je policija pucala iz vatrenog oružja u zrak.

"Ovim pucnjem u zrak kolege su spriječili veći problem", ocijenio je.

Ponovio je kako je neprihvatljivo to što je policajac udarao jednog navijača, što je javnost vidjela i na videosnimci. "Takvo ponašanje policajca iskače iz standarda svih demokratskih svjetskih policija i nije nam ugodno što se to dogodilo jer to baca mrlju na policiju", zaključio je Marendić.

Policajac s videosnimke koji brutalno udara mladića je suspendiran.