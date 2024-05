Boris Jokić o sitnim uličnim fintama i prevari birača: "To govori o vrlo plitkom bazenu hrvatske politike"

Boris Jokić s Instituta za društvena istraživanja je u Dnevniku Nove TV komentirao kampanju za Europski parlament te se osvrnuo na kandidate koji su bili na listi i za parlamentarne izbore.

"Barem o nečemu postoji konsenzus u Republici Hrvatskoj – da to nije prevara birača. Ja bih riječ 'prevara' sačuvao za neke druge aktivnosti političara, a rekao bih da je ovo sitna ulična finta", rekao je.

"To nije zgodno i u drugim europskim zemljama nije slučaj da se oni koji su tri mjeseca ranije bili na jednim izborima izlaze na druge. Mislim da to govori o vrlo plitkom bazenu hrvatske politike", dodao je.

Pročitajte i ovo Nakon glasanja u UN-u FOTO Vučić se omotao u srpsku zastavu i poručio: "Ponosan na svoju Srbiju"

Komentirao je i koalicije koje su nastale nakon parlamentarnih izbora.

"Ako je ono prvo sitna ulična finta, onda je ovo prevara. To je prava politička prevara. Usporedba predizbornih govora i dinamike s onime što se događa nakon izbora ukazuje na to su birači prevareni. Sve to ima jasne posljedice na to kako ljudi vide politiku, što misle o njoj, kako glasaju i izlaze li na izbore", pojasnio je.

Političari u Europskom parlamentu imaju veće plaće nego zastupnici u Hrvatskom saboru, a Jokić smatra da bi po tom pitanju standard trebao biti kao i u Njemačkoj ili Francuskoj.

"Međutim, trebalo bi također znati da se plaća dobiva za neki rad. Treba ih pitati što to rade za Hrvatsku, Europsku uniju i gdje su koristi od njihova rada", ustvrdio je.

Pročitajte i ovo Suspenzija Šengena Hrvatski susjedi ne odustaju od svoje odluke: "Bit će zanimljivo vidjeti kako će izgledati turistička sezona"

Jokić je otkrio i koliku izlaznost očekuje na izborima za Europski parlament.

"Ona će otprilike biti na razini prošlih izbora, a to je mizernih 29 posto. Očekivao bih puno više da je nakon parlamentarnih izbora situacija bila drugačija. Međutim, tu ne treba očekivati veću izlaznost", rekao je.

Osnovni razlog za to je, dodao je, što na Europu još uvijek gledamo samo kao na izvor novca.

"Ne vidimo da smo aktivni sudionici u političkom životu europskog kontinenta i Europske unije. Smatramo se malom nacijom, a to nismo ni po čemu. Mi tamo možemo puno toga reći, zalagati se za prave stvari. Mi na zastupnike gledamo kao na ljude koji će u Bruxelles otići na dobro pivo, tri dobra kroasana i dagnje s pomrijem", zaključio je.