Burna reakcija Radića, napao HDZ: "Kraljevstvo kraljevstvu neće propisivati zakone"

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta Mario Radić reagirao je na navode da će koordinator u Vladi u ime DP-a biti Ivan Penava, a ne on, te je ustvrdio da između njega i Penave nema nikakvih nesuglasica.

"Legitimno je od strane HDZ-a da se pokuša baciti kost, da se ide na rušenje i slabi pregovaračka pozicija, ali ja neću sudjelovati u tome. Mogu samo reći da kraljevstvo kraljevstvu neće propisivati zakone. A što se tiče međustranačkog dogovora, to imamo tijela i nećemo preko novina rješavati", rekao je Radić za 24sata.

Pročitajte i ovo Božji influenser Papa će tinejdžera preminulog od leukemije proglasiti svecem: Božjem influenseru pripisao drugo čudo

Dodao je da prikuplja sve informacije, da će biti na sastancima s Vladom, ali da će se to određivati po potrebi.

"Na tim koordinacijama bit će svi koji trebaju biti u tom trenutku. Koordinacija, prikupljanje imena, projekti – to ću biti ja taj koji prikuplja. Kad će u kojem trenutku koja formulacija biti to je otvoreno i nećemo sada reći da ću samo ja biti na sastancima. Bit će tko bude morao biti. Nekad će biti ministar, nekad netko iz naših stručnih službi, prevelik je to posao za samo jednog čovjeka", ustvrdio je.

Međutim, nije želio dati jasan odgovor na pitanje hoće li on ili Penava biti glavni koordinator u razgovorima s Plenkovićem, nego je poručio da je objasnio kako će funkcionirati.

Pročitajte i ovo Most skupio potpise Domovinski pokret više ne želi istragu o Stožeru i koroni: "Situacija nije ista kao prije"

Penava je tijekom razgovora za N1 također upitan o tezi da HDZ uvjetuje tko će biti koordinator.

"To su priče za malu djecu, ništa koalicijski partner nije uvjetovao. Neke kolege su u medije plasirali priču. Domovinski pokret je stranka koja ima strukturu i tijela stranke te kroz statut vodimo ozbiljnu politiku. Nisam nikada izašao i demantirao te polu teze koje padaju u vodu i ne bojim se usisavanja jer sam svjestan autoriteta kojeg imamo kao pojedinci i kao stranke među ljudima. Mi smo svoju šansu dobili i dalje je sve u našim rukama", rekao je Penava.