Boris Jokić o prvim rezultatima: "Reperkusije ovoga će se odraziti na politiku u Hrvatskoj"

Politički analitičar Boris Jokić i profesorica Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu Marijana Grbeša Zenzerović komentirali su izlazne ankete europskih izbora.

HDZ ima dva mandata više i mogu biti zadovoljni jer su ponovili dobar rezultat, smatraju stručnjaci.

"SDP ima četiri mandata, a njihovi zastupnici u EU parlamentu su percipirani kao oni koji zaista nešto rade i to je jako dobar rezultat ako tako ostane, posebno nakon parlamentarnih izbora, te ga treba pripisati imenima koja ih predstavljaju u EU parlamentu", rekla je Grbeša Zenzerović.

"DP je ostao na očekivanoj razini, a Možemo može biti zadovoljan", rekao je Jokić i rekao da je Most u krizi, a kojoj je doprinio i odlazak istaknutih članova.

Osim toga, kaže Jokić, iako su trendovi da raste potpora desnim strankama, u Hrvatskoj one bilježe blagi pad u odnosu na posljednjih mjesec dana.

Rubne stranke

"Takozvana Fair Play lista, odnosno lista manjinaca, i lista Nine Skočak su velika iznenađenja. Eksperiment Nine Skočak je očito uspio. Uspjeli su moblizirati dosta velik broj glasača i možda će prijeći prag. To je popriličan uspjeh", objasnila je Marijana Grbeša Zenzerović.

"Ako uspiju dobiti mandar, to će biti mandat HDZ-a", smatra Boris Jokić.

Nina Skočak je sigurno uzela dio birača Možemo i to bi trebala biti poruka toj stranci, komentirala je Grbeša Zenzerović.

"Iako se čini da ovi izbori nisu toliko važni, ono što će se večeras odigrati u tim izbornim stožerima, uvelike će odrediti sljedećih nekoliko godina na hrvatskoj političkoj sceni. Naime, ovi rezultati imaju reperkusije na sve stranke, a ne samo ove velike. Pod time mislim i na Most koji će se morati nositi s ovim rezultatom, a ako uđe lista s Miloradom Pupovcem, to će uvelike promijeniti dinamiku u Hrvatskom saboru"", objasnio je Jokić.

Kolakušić nije osvojio ni jedan mandat

"Taj balon se definitivno ispuhao. Čini se da su konzervativni glasači ostali doma i da Kolakušić nije uspio dva puta prodati istu priču. Njega kampanja bila je zasićena teorijama zavjera i praznih fraza i floskula i očito se to glasačima nije svidjelo", rekla je profesorica FPZG-a.