Boris Jokić o dominciji HDZ-a i optimizmu Hajdaša Dončića: "Izbori se dobivaju ako imate ove dvije stvari"

Komentator Dnevnika Nove TV Boris Jokić jučer je komentirao izjavu Marijana Pavličeka koju je dao o svojim političkim protivnicima i taj komentar stigao je i do prozvanog novog vukovarskog gradonačelnika koji se danas ispričao javnosti. Na neki način može se reći da je Jokić kao doktor pedagogije pedagoški djelovao na Pavličeka.

"Ne znam je li to pedagoško djelovanje, ali dobro je da se ispričao. Dobro je kad poilitičari priznaju svoje greške. Štoviše, to samo ukazuje na moć medija, na moć toga da kad ih se javno prozove da reagiraju", kaže Boris Jokić.

Kad je riječ o završnom računu ovih lokalnih izbora Jokić smatra da je HDZ prošao najbolje na ovim izborima. No ipak podsjeća da lokalne izbore treba gledati kao mozaik. Svatko može naći neku sredinu gdje je neki stranački čelnik koji je radio pobjedio: HDZ u Osijeku, HSLS u Bjelovaru, SDP u krapinsko-zagorskoj županiji ili Možemo u Zagrebu.

"Tko god je radio u ove četiri godine, tko se nije svađao sa drugima, tko se približio građanima, taj je pobjednik", smatra Boris Jokić, ali naravno podvlači da je tu HDZ ipak najbolje prošao jer je većinu obranio i nešto osvojio u odnosu prema prošlim izborima.

Siniša Hajdaš Dončić i njegov pobjednički optimizam prema kojem sebe vidi kao onoga koji bi mogao postati premijer na idućim parlamentarnim izborima nije prema Jokiću sasvim nerealan, jer SDP je i dalje druga politička snaga u zemlji.

"No, trebate imati teren. A HDZ je trenutno jedina stranka u zemlji koja ima nacionalni teren. Kad kažem nacionalni teren, uzmite za primjer Varaždinsku županiju, tamo je u gradovima uvelike pobjedio kandidat SDP-a, ali sela su, općine, manja mjesta... Tamo je mreža HDZ-ova. Kad imate tu mrežu kao nacionalna stranka, onda je puno lakše pobjeđivati na nacionalnim i na lokalnim izborima. To trenutno ima HDZ. Sve stranke, pa i SDP imaju tri godine da izgrade istu takvu mrežu", savjetuje Boris Jokić i dodaje da izbore dobivaju dvije stvari, a to su kandidati sa svojim osobnostima i mreža na terenu.

S druge strane, Jokić ne brine da bi u Vukovaru mogla puknuti HDZ DP kolalicija i preliti se na državnu razinu jer svi imaju koristi od toga da su na vlasti. Vlast je prema Jokiću i moć i ljepilo.

Za Mariju Selak Raspudić i njezin pokret Jokić predviđa da bi se mogao pozicionirati kao centar i biti nova stranka centra, ali baš centra, ne desnog centra.

"U politici danas, ako nemate nekakvih stavova oko nekih pitanja, ne prolazite. Ona siguirno ima stav o nekim stvarima, samo ih treba jasno izricati. Treba biti jasniji i imati ideološko određenje, ali to ne ide preko noći", smatra Boris Jokić.

Kad je riječ o neskupljenim većinama u Splitu i Rijeci, Jokić misli da će se te većine složiti, u Splitu na desnici, a u Rijeci od lijevice i centra, ali bez SDP-a.