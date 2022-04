'Nikad od tebe kuhara'' - tako mu je rekla nastavnica u školi. A on je danas na Forbesovoj top listi najuspješnijih. Radio je u najboljim svjetskim restoranima, a sad je odlučio napraviti nešto posebno u gradu pod Marjanom. I to nije sve. Čovjek gradi bunare po afričkim selima bez vode. Chef Mario Mandarić naša je Bolja Hrvatska.

Vještinu je brusio u najboljim svjetskim restoranima, onima s tri Michelinove zvjezdice. A danas ga možete naći u splitskom restoranu. Tamo, kod zlatnih vrata. On i kuhinja? Nema tu neke klišej priče.

"Ja sam ti iskreno u kuharsku školu krenuo samo zato što sam čuo da kuhari imaju velike plaće i zato što mi je ekipa išla u kuhare", rekao je kroz smijeh chef Mario Mandarić.

Da bi stvar bila smješnija, u anale je ušla jedna rečenica njegove profesorice.

"Rekla mi je da nikada neću biti kuhar, da nikad ništa neće biti od mene", prisjetio se kroz smijeh.

A danas je na čuvenoj Forbesovoj top listi 30 najuspješnijih ispod 30 godina.

"Taman dok sam imao još 29. To me stvarno jako iznenadilo. Jer nisam znao uopće da ta lista postoji", dodao je.

Britanski mediji su ga otkrili kada je organizirao jednu humanitarnu večeru. Htio je upozoriti na problem bacanja hrane pa je pripremio večeru u potpunosti od namirnica koje su trebale završiti u smeću.

Prodao i djedovinu kako bi ostvario dječački san, a zatim radnju svoje svjetski popularne igre smjestio u Hrvatsku

"Na kraju večere sam svima rekao da ovo sve što su pojeli večeras je trebalo biti smeće i onda imate taj wow efekt", objasnio je.

Zarađeni novac je donirao za mlade beskućnike. I ekipi Dnevnika Nove TV je spremio dva jela. Čak je i novinarka Sanja Vištica, kojoj se želudac okrene pri pomisli na iznutrice, probala praline punjene - janjećim mozgom.

Snimajući u Mariovoj kuhinji naletjeli su i na jedno poznato lice. Vanju, natjecatelja Masterchefa. Sad uči od Marija. "Želi prenijeti svoje stvarno ogromno znanje o kuhanju. Jako je dobar prijatelj, dobar psiholog", rekao je Vanja Agić.

I veliki humanitarac. Kad je pročitao da u Ugandi djeca umiru zbog onečišćene vode, otišao je tamo. Gradi bunare. Prva dva su financirali on i supruga.

"Kad smo vidjeli odrasle ljude kako skaču od sreće i doslovno gube razum od sreće kad vide vodu ispred njih... neopisivo je", kazao je Mandarić.

Medicinska sestra velikog srca pokrenula prekrasnu akciju zbog koje i roditelji zaplaču: "Živim za pedijatriju, živim za djecu"

Stoga je nastavio s akcijom, u koju su se mnogi uključili. Organizira večere i zarađeni novac donira. Do sada je izgrađeno 30 bunara. Što naumi, to i napravi. Takav je on, kaže nam njegov prijatelj s Tajlanda.

"Odlučio je otići u Ugandu i učiniti nešto. Otišao je i učinio što je htio. Većina bi samo govorila o tome, ali on je zaista otišao i nešto napravio", rekao je Mariov prijatelj John.

A on se ne misli više razdvajati od Splita. "Sa znanjem koje sam skupio u Engleskoj, s iskustvom koje sam pokupio po svijetu, mislim da sad možemo nešto posebno u Splitu napraviti", zaključio je.

Kako bi mlađe generacije rekle - respect.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr