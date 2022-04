Kako bi realizirao svoj dječački san i napravio videoigru mladi Puljanin Marko Tominić prodao je dotadašnji biznis i ne samo to, već i djedovinu. Iako se Hrvatska može pohvaliti s već nekoliko uspješnih video-igara, ovo je jedna od rijetkih čija se radnja odvija upravo u Hrvatskoj.

Kako bi svoj san pretvorio u stvarnost, mladi Puljanin Marko Tominić uložio je sve što je imao. Pa i nasljeđe od bake i djeda. Naravno, uz bratov blagoslov.

"To je bio jedan vrlo kratak razgovor, ja ću to prodat, on je rekao može, prodaj slažem se, uz tebe sam".

I baš zbog toga, inače iseljeni Gorski kotar, sada ima svjetsku promociju. Jer priča Markove igre s elementima psihološkog trilera smještena je u noćne pejzaže tog područja.

"Ima i tu neku dozu mističnosti i bio mi je idealno područje za smjestiti igru upravo tamo. Najčešće kad je neka fikcija, radnja se smješta vani. Amerika, gdje god, ja nisam vidio smisao u tome jer Hrvatska je prelijepa".

Pokrenuo je kampanju kojom je prikupljao novac. Već u prvom danu prikupio je gotovo deset tisuća eura i vrlo brzo premašio zadani cilj od 39.000 eura. Korak po korak i njegova ideja postala je najbolja igra.

"Super početak. Konkurencija je bila dobra i mi smo odnijeli pobjedu", ispričao je za Dnevnik Nove TV.

A to je samo jedna u nizu nagrada. Novčanu nagradu dobio je i od Ministarstva kulture. Poticajima su mu pomogli Istarska razvojna agencija te Grad Pula.

"Marko nastavlja na tragu uspješnih priča. Kroz godine smo vidjeli dosta poslovnih ideja na tu temu i teško je procijeniti tko može uspjeti, a tko ne. On je uspio jer je bio izuzetno uporan i vjerovao je u tu svoju ideju", smatra pomoćnica direktora Istarske razvojne agencije Tamara Kiršić.

Vjerovali su svi koji ga dobro poznaju.

"Imao je dvije strasti u životu, a to su košarka i kompjuteri. Mislim da je on bio jedan od prvih, ako ne i prvi u gradu koji se bavio igricama. Nikad nije bilo sumnje da će on nešto napraviti, bilo je samo pitanje u kojem smjeru će ici", govori njegov prijatelj Goran Mišković.

A smjer je očito pogodio. U njegovom studiju radi tim od troje ljudi. Cijeli put do uspjeha prošli su zajedno.

"Učili smo, ja nisam imao iskustva u game developmentu. Kad imate dvoje, troje njih, pa zajedno to napravite, e to je već druga stvar i svi zajedno gurate to sve naprijed", smatra Marko.

Pokreće još jedan projekt o kojem mudro šuti. Otkriva tek da će biti još zapošljavanja.

"Ovaj ured će nam postati premalen, morat ćemo nešto veće pronaći i onda idemo na još ambicioznije projekte", dodaje.

Dosadašnji projekt prepoznali su brojni invenstitori, a on se odlučio za kombinaciju investitora i izdavača iz Nizozemske. Slobodnog vremena baš i nema, ali je zato čvrsto zgrabio prilike koje mu se otvaraju.

"Ako stvarno voliš to što radiš, a ja to volim i to ne gledam kao posao, onda moraš biti uporan", zaključio je.

Biti uporan, u Markovu se slučaju, itekako isplatilo.

