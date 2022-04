Utrka Wings for Life World run vraća se u Zadar, nakon dvije godine stanke uzrokovane pandemijom koronavirusa. 8. svibnja očekuje se preko pet tisuća natjecatelja na startu utrke.

Preko pet tisuća natjecatelja očekuje se na ovogodišnjem izdanju utrke Wings for Life World run, koja se vraća u Zadar nakon dvije godine stanke. Ovaj globalni sportsko-humanitarni događaj, koji sa sobom nosi nevjerojatno pozitivnu atmosferu, održat će se 8. svibnja, i ima samo jedan cilj - trčati za one koji to ne mogu.

"To je jedan lijepi čin, otrčati za one koji to ne mogu. To je najmanje što možemo napraviti, a istovremeno nam dobro dođe lagani trening za odradit", rekao je Mihovil Fantela, lokalni jedriličar. Viktorija Dujmović iz Otočca svoju je ljubav prema ovoj utrci razvila prije četiri godine. "Volim to prepričavati kao jedan neopisiv osjećaj, kada znaš da osam tisuća ljudi trči za jedan cilj, a to je da osobe kao što sam ja - prohodaju", rekla je Sanji Jurišić, reporterki Dnevnika Nove TV.

Sav novac koji se prikupi utrkom utrošit će se na istraživanja kojima je za cilj pronaći lijek za ozlijede leđne moždine. A kada bi sudionici u nekoliko riječi trebali opisati utrku kažu: emocije, ponos i ljubav. "Mene osobno najviše povlači ta pozitivna energija", rekao je Šime Fantela, lokalni jedriličar. "I ta masa ljudi na startu. Zajedno trčiš sa profesionalcima, a s druge strane, tu su i prijatelji, rekreativci, sportaši, ljudi u kolicima...Ta masa ljudi, ta energija - to je nešto neopisivo!", rekao je.

Ove godine za koristit će se i aplikacija "Wings for life World Run", koju je potrebno preuzeti i uplatiti startninu. Cijeli će svijet utrku započeti istovremeno, 8. svibnja u 13 sati. Do početka ovog fantastičnog događaja dijeli nas još samo 16 dana.

