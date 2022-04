Od prvog svibnja neće se ukinuti mjera roditelj odgojitelj. Visoki upravni sud odgodio je ukidanje te mjere dok ne donesu konačnu odluku je li ukidanje zakonito. A do tada, grad Zagreb mora nastaviti izdvajati 40 milijuna kuna na mjesec. Dok roditelji odgojitelji slave, grad već razmišlja o rebalansu.

Reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk kontaktirala je u ponedjeljak Visoki upravni sud i kazali su joj kako još ne znaju kada će donijeti konačnu odluku, a ovu privremenu odluku donijeli su baš zato što se im trebati vremena zbog brojne dokumentacije.

O toj je temi razgovarala s Željkom Markić iz udruge U ime obitelji.

"Ovo je sigurno jedan važan korak za nas. Sud je prepoznao da se radi o velikom broju ljudi, da je šteta koja se nanosi tim obiteljima jako velika i da je pravni sadržaj, naši argumenti, da su kompleksni", objasnila je.

Dodala je i da su time potvrdili da je "ono što su Grad i Tomašević tvrdili - da roditelji odgojitelji nemaju pravno uporište, da nisu iznosili istinu". Markić se nada da će odluka biti pravedna i u skladu za zakonom.

"Moram reći da Dolenec i Tomašević mjesecima sustavno iznose neistine i ova odluka je potvrda da dosad nisu govorili istinu", navela je.

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec je rekla kako su se pokušali naći kompenzacijske mjere u suradnji s roditeljima odgojiteljima, no malo ih se odazvalo. "Gradonačelnik nije napravio analizu statusa korisnika mjere. Mi smo ga na to upozoravali prije nego je donio odluku o ukidanju mjere. Onda su prvo ukinuli mjeru pa su se nakon dva mjeseca javili korisnicima kojima su oduzeli njihova prava da im ispunjavaju anketu. Pa tko bi to pametan napravio, to je potpuno logično da ljudi u njih više nemaju povjerenja", zaključila je Željka Markić.

