Ona već godinama djecu s oštećenjem sluha i poteškoćama uči svirati violinu i to potpuno besplatno. A on oštećenje sluha nikada nije vidio kao prepreku. Skladao je i glazbu za film koji je dobio Oscara. Renata Novoselec i Ozren Glazer naša su Bolja Hrvatska.

"Brišemo sve granice. Kad pomičemo granice mogućeg i ostvarimo nemoguće, ta ljubav, ta energija, to je neopisivo i tjera vas naprijed", rekla je za Dnevnik Nove TV Renata Novoselec. Ona već sedam godina uči svirati violinu osobe s oštećenjem sluha i ostalim poreškoćama, i to volonterski.

"Jako mi se sviđa kod nje. Nikada nije stroga. Nikada", poručila je Kristina.

"Uvijek je vesela. Lijepo nam je na druženju. I puno učimo violinu svirati", prepričala je Tajana.

Dobili su niz nagrada, a među njima je i ona Bečke akademije. Posebnu nagradu je dobila Renata kao profesorica, dok je Marin osvojio drugu nagradu, a svira tek godinu dana.

"S Nessun dorma. Vjerujte, ne znam ni ja kako sam to uspio", poručio je Marin.

Da bi se to moglo, Renata je godinama razvijala posebnu metodu.

"Nama je to lako, ali trebalo je 17 godina da bi došli do tog nivoa. A koja je tajna te metode? Pa to se još ne smije otkriti baš", pojasnila je Renata s osmijehom na licu.

Potres im je uništio prostor. Jedan župnik im je pomogao pa su sad u prostorijama crkve. Funkcioniraju zahvaljujući donacijama dobrih ljudi. Skupljaju sredstva za svoj prostor. Teško je, ali za ovu djecu sve - besplatno.



"Jer većina njih dolazi iz teških socijalnih prilika i ne bi si mogli priuštiti sudjelovanje u ovakvom projektu. A cilj je da se oni jednog dana i zaposle u tom projektu", pojasnila je Renata.

A što se sve može pokazao je Ozren Glazer. Uz oštećenje sluha postao je filmski skladatelj. Skladao je skladbu za film koji je dobio Oscara - "The Reader". Poznavao je redatelja, došao na set, a sve ostalo je bilo splet okolnosti.

"Redatelj meni rekao ajde napravi ti koncept glazbe za film. Meni je to bilo onak nevjerojatno", poručio je za Dnevnik Nove TV Ozren Glazer

I napravio je. A da bi stvar bila još bolja - on je potpuno samouk. Često se, kaže, iskradao u glazbenu školu.



"Ja sam onda gledao koje su dvorane prazne s klavirima da mogu onako otvoriti klavir i pikati kako mi dođe po sluhu", prisjetio se Ozren.

Završio je komparativnu književnost, ali glazba je odabrala njega.

Sklada i za kazališta, reklame. Stvara i svoju glazbu. Kad je čula za njega, Renata ga je kontaktirala.

"Bila sam oduševljena. On je iz Hrvatske, Hrvat, naš dečko. Bila sam oduševljena, a kad sam ga upoznala, to predivno biće", prisjetila se Renata.

Sada i pomaže Renati. Kod njih ''ne mogu'' jednostavno ne prolazi.

