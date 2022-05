Iako još ide u srednju školu, 17-godišnjak Sebastiana Ćatu njegov je dječački hobi doveo do toga da se već sada nalazi na popisu među najmlađim znanstvenicima u Hrvatskoj.

Fotografirajući i dokumentirajući biljke i životinje, naletio je na tri posebne. U početku nije bio siguran o čemu se radi, ali ubrzo je shvatio da je otkrio nešto za što se do tada nije znalo da postoji na području Hrvatske i Dalmacije.

Iako ide tek u srednju školu, Sebastian iza sebe već ima znanstveni članak. I to o svom otkriću. Otkrio je tri nove vrste kukaca za našu faunu. Dva koja nikada prije nisu uočena u cijeloj Hrvatskoj i jedan u Dalmaciji.

"Nisam očekivao da je baš vrijedno rada, bilo je ok, našao sam novu vrstu, ali bilo je malo šokantno i uzbuljivo", kaže Sebastian. Rad je napisao u manje od dva tjedna. Njegovo otkriće primijetili su botaničari, ali i asistent s biologije zagrebačkog PMF-a koji je Sebastiana uputio u pisanje članaka.

"Zezam se da sam mu više PR, ne vidim u čemu bi ga ja mentorirao, kad toliko toga zna", kaže Josip Skejo, asistent PMF-a.

Hobi se pretvorio u fantastično otkriće

Novim vrstama imena je dao Sebastian, a struka ih je odmah prihvatila. "Trud će nam se isplatiti jer imamo jednog takvog čuvara naše prirodoslovne baštine", kaže Skejo. Sebastianova mama kaže da se sve ispočetka činilo kao hobi, no obitelj je ubrzo shvatila da je to njegova strast.

"Preponosna sam na njega. On je predan tome i ta strast je nevjerojatna", kaže Sebastianova mama. Posebna su mu ljubav biljke. U svom plasteniku njeguje više od 600 vrsta.

"Već par godina se bavim križanjem. Tako da ono kad imam srodne vrste međusobno ih oprašim i onda sijem sjemenke. Lucifer mi je najnovija".

Sebastian, čini se, ima odlično oko jer prava je rijetkost da netko tko je amater naiđe na čak 3 nove vrste kukaca. Njegovo ime već je sada priznato i u botanici i u zoologiji. A čini se i ne samo u području znanosti.

"Konobar me prepoznao, išao sam platiti piće i onda me je pitao jesam li ja onaj znanstvenik i sada me zove znanstvenik", kaže Sebastian. U procesu objave je njegov drugi znanstveni članak. I nije teško pogoditi - najveća mu je želja upisati biologiju na PMF-u.