S vjerom i nadom gledam u Vukovar koji danas stoji na obalama Dunava i želim mu da izraste u najsretnije mjesto na svijetu za neke nove generacije dobrih ljudi, poručio je saborski zastupnik Bojan Glavašević, sin novinara vukovarskog heroja Siniše Glavaševića.

''Kad me netko pita odakle sam, kažem da sam iz Vukovara. Moj Vukovar je onaj prije rata, i mog Vukovara više nema. On danas živi samo u uspomenama i srcima nas koji ga se sjećamo kao najsretnijeg mjesta na svijetu. Mi se u naš Vukovar, na žalost, ne možemo vratiti i zato smo, na neki način, zauvijek prognanici. Rodni grad ništa ne može zamijeniti, on je jedan jedini'', napisao je saborski zastupnik Bojan Glavašević, sin novinara vukovarskog heroja Siniše Glavaševića, u objavi na Facebooku.

''S vjerom i s nadom gledam u Vukovar koji danas stoji na obalama Dunava, i želim mu da izraste u najsretnije mjesto na svijetu za neke nove generacije dobrih ljudi, neokrznutih ratom i razaranjima, čija djeca će u tom gradu imati djetinjstva barem jednako sretna koliko je bilo moje, ali mnogo, mnogo dulja. Kad me netko pita odakle sam, kažem da sam iz Vukovara. Ponosno'', poručio je Bojan Glavašević.