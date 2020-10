I bez korone, pukotine u zdravstvu su tolike da prijeti urušavanje cijelog sustava. Predstavnici veledrogerija su napustili sastanak na kojem su trebali doći do rješenja oko dugova s ministrima Vilijem Berošem i Zdravkom Marićem. Ostali su šokirani ponudom Vlade za isplatu onoga što je država od njih preuzela, a nije platila.

Predstavnici veledrogerija došli su po rješenje, a umjesto toga napustili sastanak. A dug iz dana u dan raste. Za veledrogerije to je neizdrživo.

''Dug bolnica je trenutno četiri milijarde i 300, ljekarni još 700. Dakle, ukupan dospjeli dug je pet milijardi kuna. Četiri veledrogerije koje su odgovorne za više od 70 % tržišta mogu nositi, mogu biti partner sustavu do visine dvije milijarde kuna duga, uz uvjet da se dug ne povećava i da se redovno plaća iznad dvije milijarde'', poručila je Milka Kosanović, predstavnica veledrogerija pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

''Ne znam tko kako gleda''

Nakon odlaska predstavnika veledrogerija, pred novinare je izašao ministar financija Zdravko Marić. ''Sastanak je završen. Ne znam sad tko kako gleda'', rekao je.

Ono što svi gledaju su brojke. No, o tome koliko je veledrogerijama ponuđeno nije htio. ''Što se tiče samih brojki, to je nešto o čemu raspravljamo na samom sastanku. Ja sam samo kolegama rekao koliko u ovom trenutku minimalno možemo do samog formalnog rebalansa, a koliko ćemo u samom rebalansu. O tome ćemo, naravno, obavijestiti na vrijeme'', kazao je Marić.

Blokade već počele

Kako doznajemo, veledrogerije su se nadale dobiti dvije milijarde kuna, a ponuđena im je trenutačna uplata od 200 milijuna do rebalansa koji se planira idući tjedan.

Neke su veledrogerije već počele s blokadom. Ravnatelj dubrovačke bolnice Marijo Bekić potvrdio je za Dnevnik Nove TV da su tri od četiri veledrogerije stopirale isporuku lijekova bolnici, a sve što bolnica uplati na račun veledrogerija ide za smanjivanje duga. Ravnatelj Bekić kaže da će bolnica tako moći raditi oko mjesec dana.

U problemima je i vukovarska bolnica iz koje su potvrdili da im je jedna veledrogerija također stopirala isporuku, dok jedna za isporuku lijekova u vrijednosti 10.000 kuna traži uplatu od 20.000 kuna, a treća za istu vrijednost traži da se odmah uplati 10.000 kuna, kazala je reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Vištici ravnateljica bolnice Vesna Bosanac. Iz bolnice kažu da lijekova imaju za još otprilike dva tjedna.

Beroš poziva na strpljenje

Ministar zdravstva Vili Beroš poziva na strpljenje i vjeruje da će se naći dodatna sredstva. No, što do rebalansa, hoćemo li imati lijekova? ''Ja vjerujem da će ova suma koju je ministar Marić ponudio pomoći. Ona je jedina realna u ovom trenutku. I više od toga se ne može. Vjerujem da će biti dostatno do rebalansa proračuna'', rekao je Beroš.

Procjenjuje se da su samo ove godine bolnice stvorile oko milijardu i pol kuna novog duga.

''Dospjeli dug, ako uzmemo i dug veledrogerijama, koji je 4,2 milijarde, i nekih milijardu kuna duga za prekovremeni rad, prelazi otprilike pet milijardi kuna, a ukupni dug zdravstvu se približava 10 milijardi'', istaknuo je direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske dr. Dražen Jurković.

Problemi i zbog prekovremenih sati

Zbog neisplaćenih prekovremenih dio liječnika je već krenuo u ovrhe. Tu su i presude, pa smo ministra pitali radi li se na planu isplate prekovremenih. ''Vidjet ćemo, naravno, i po pitanju samih iznosa i same dinamike'', odgovorio je Marić.

I ovako nategnut sustav dodatno je pritisnuo COVID-19. Uz puste dugove u milijardama, ne treba biti vrstan matematičar da bi se vidjelo kako su se bolnice našle u vrlo zahtjevnoj, ne samo financijskoj, već i organizacijskoj situaciji.

''Vi znate ne samo da ne radi jedan dio zdravstvenih radnika zbog ove situacije, nego se ne obavlja i dobar dio zdravstvenih usluga. Bolnice i zdravstvene ustanove su uglavnom fokusirane na rješavanje ove pandemijske i akutne krize.

Dobar dio nuklearnog pogona koji bi se redovno radio se ovoga trenutka odgađa. Tako da nas čeka u dogledno vrijeme rješavanje i tog problema i tu moramo pronaći adekvatan odgovor'', ističe dr. Jurković. Jer COVID je na površinu izbacio sve boljke sustava koje bi nas mogle skupo stajati.

''Trpimo maćehinski odnos''

Sve je komentirala i Diana Percač, predsjednica HUP-ove Koordinacije veledrogerija koja kaže da je njezina tvrtka već ranije limitirala isporuku određenim bolnicama. ''Prisiljeni smo taj broj i povećati'', rekla je i dodala da potpuna blokada ovisi od bolnice do bolnice.

''Osjećamo se kao da trpimo maćehinski odnos jer veledrogerije redovito uplaćuju sve poreze i doprinose. Isto tako, mi kao pacijenti plaćamo doprinose za zdravstveno osiguranje i na Vladi je da osigura skrb svojim građanima'', rekla je Percač.

''Ne razumijem zašto je samo u zdravstvu uobičajeno ne plaćati isporučene ljiekove. Mi imamo svoje obaveze i odgov rni smo i prema dobavljači i prema zaposlenicima'', poručila je Diana Percač. Kaže da veledrogerije imaju lijekova za još tri ili četiri tjedna, ali dodaje da su ih neki dobavljači već blokirali.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr