Otvarajući u varaždinskoj Prvoj gimnaziji regionalni stručni skup o predmetnim kurikulumima ekperimentalnog programa "Škola za život", ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak rekla je okupljenim učiteljima i ravnateljima kako je to što su se hrabro upustili krucijalno za obrazovni sustav i za cijelu Hrvatsku.

Skup je organiziran kao dio edukacije učitelja i nastavnika u eksperimentalnim školama, ali i priprema za uvođenje kurikularne reforme u sve škole. Paralelno s varaždinskim, takav se skup s 500-tinjak sudionika odvija i u Rijeci, a već je održani u Splitu. Predstoje skupovi u Zagrebu i Osijeku.

Divjak je najavila da će u siječnju sljedeće godine biti donijeti novi kurikulumi te da će se tada krenuti i s novim udžbenicima.

"Ono što mi radimo ovdje u eksperimentalnoj je fazi, a od iduće godine u frontalnoj provedbi, nije važno samo za obrazovni sustav već za cijelu Hrvatsku. Da je to projekt koji je stvarno za nas od krucijalne važnosti prepoznala je Europska komisija i mi smo dobili prvi put njeno vrlo pozitivno mišljenje," kazala je ministrica Divjak podsjetivši da je Europska komisija u svom monitoringu istaknula da se u Hrvatskoj provode ambiciozne reforme na svim razinama obrazovnog sustava te posebno apostrofirala projekt "Škola za život".

"Svi zajedno imamo cilj da obrazovni sustav unaprijedimo tako da učenici budu u središtu procesa obrazovanja, da učenici rade na način da su spremni za život, da znaju rješavati probleme, kritički razmišljati, ali jednako tako da osvijestimo kako toga ne bi bilo da nije spremnih, kompetentnih i hrabrih učitelja," rekla Divjak.

Učiteljima je poručila da je svjesna kako je trebalo puno hrabrosti da se odluče i sudjeluju u tom velikom projektu i da to iziskuje jako puno njihova vremena i energije. Navela je kako joj je ravnateljica jedne škole priznala da je prestravljena. "I ja sam prestravljena i svi smo prestravljeni, ali ako ne krenemo onda ne možemo nigdje stići", rekla je Divjak

Ima jako puno onih koji, za razliku od Europske komisije koja prepoznaje vrijednost ovog projekta, isključivo traže pogreške, rekla je. Ako pogriješimo, možemo to ispraviti, naprijed možemo samo ako su spremni učiti, iz ciklusa u ciklus, a važno je da će se proces kontinuirano promatrati i evaluirati, istaknula je ministrica. "I to se radi! To se radi na način da se održi godinu ili dvije eksperimentalnog programa, da se onda podvuče crta i netko zbroji pluseve i minuseve," zaključila je Divjak.

Regionalni stručni skupovi održavaju se u sklopu projekta „Podrška provedbi Cjelovite kurikularne reforme (CKR)“ koji se provodi u sklopu Operativnoga programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.“ Europskoga socijalnog fonda.

Odgovarajući nakon otvaranja skupa na pitanja novinara o najavi Vlade da će se u okviru porezne reforma neoporezivi dio prigodnih nagrada povećati s 2500 na 7500 tisuća kuna, ministrica Divjak je rekla kako je to "izvrstan potez".

Rekla je kako je dobra vijest i da se više neće gubiti porezne olakšice zbog učeničkih i studentskih stipendija. "Mislim da je to veliki iskorak za sve građane, pogotovo one čija djeca dobivaju stipendije", zaključila je ministrica Divjak. (Hina)