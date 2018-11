Objavljen je javni poziv za zakup 20 poslovnih prostora u Zagrebu, koji su u vlasništvu države. Većina od njih nalazi se u užem centru grada.

Na atraktivnim zagrebačkim lokacijama poput Bauerove, Gundulićeve, Ilice, Radićeve i Miškecovog prolaza, nalazi se 20-ak poslovnih prostora koje država nudi u zakup.

Iznajmljuju se prostori površine od 11 do 90 m2 s početnom cijenom od 677 do 5000 kuna, ovisno o veličini i zoni u kojoj se nalaze. Poslovni prostori mogu se obići i razgledati od 20. do 23. studenog 2018.

S ponuditeljem koji ponudi najviši iznos ugovor o zakupu sklapa se na rok od pet godina.

Ponude za zakup dostavljaju se do podne 30. studenog 2018. na adresu: DRŽAVNE NEKRETNINE d.o.o., Planinska 1, Zagreb.

Javno otvaranje ponuda održat će se u prostorijama Ministarstva državne imovine, Dežmanova 10, Zagreb, 30. studenog 2018. u 13 sati.

Državne nekretnine u priopćenju navode da se raspisivanjem ovog natječaja nastavlja kontinuiranom aktivnošću koju provode zajedno Ministarstvo državne imovine i Državne nekretnine d.o.o., a to je stavljanja u funkciju praznih poslovnih prostora u gradu. Time se puni državni proračun, ali i potiče trgovina, ugostiteljstvo i ostale djelatnosti te uređenje i vraćanje života određenim dijelovima grada.

Više detalja o ponuđenim nekretninama možete provjeriti na ovoj poveznici.