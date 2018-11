Alexandria Ocasio-Cortez, najmlađa žena ikada izabrana u Kongres, tipični je primjer svoje generacije milenijalaca – zaključili su mnogi nakon što je otkriveno da si ne može priuštiti najam stana u gradu u kojem počinje raditi – Washington DC-u.

Iako je dobila mjesto u američkom Kongresu, 29-godišnja Alexandria Ocasio-Cortez neće se preseliti u Washington sve dok joj na račun ne sjedne prva plaća. To je otkrila New York Timesu, navodeći da je razlog tome taj što si jednostavno ne može priuštiti najam stana u tom gradu.

Zato su je prozvali i tipičnim primjerom generacije milenijalaca. U pravilu milenijalci zarađuju mnogo manje od njihovih roditelja u toj dobi. ''To što si Alexandria Ocasio-Cortez ne može priuštiti najamninu za stan u Washington DC-u je najmilenijalskija stvar ikad, i iskreno suosjećam s tim'', napisao je jedan korisnik Twittera.

@Ocasio2018 not being able to afford #DC rent is the most millennial thing ever and I honestly vibe with it! Also goes to show how divorced the system/most elected officials are from normal people that a normal person can't readily begin to serve without starting out wealthy. — Will Dawson (@Wil_Im_Not) November 9, 2018

Diplomirala je ekonomiju i međunarodne odnose na Sveučilištu u Bostonu, ali je nakon diplome radila kao konobarica i čistačica. Prema financijskom izvještaju, Ocasio-Cortez prošle je godine zaradila 26.500 dolara (oko 170.000 kuna), a renta jednosobnog stana u Washington DC-u košta oko 2.000 dolara mjesečno (gotovo 13.000 kuna).

Godišnja plaća zastupnika u Kongresu je 174.000 dolara (više od milijun kuna).

Pitanje stanovanja veoma je problematično u cijelom SAD-u. Prema jednom izvještaju Harvarda, čak 38 milijuna domaćinstava ima poteškoće s plaćanjem stanarine, a velik dio njih upravo su pripadnici generacije milenijalaca.

Međutim, problem za novu zastupnicu u Kongresu je i taj što s radom počinje tek u siječnju, a do tada neće imati primanja. Zbog takvog sustava požalila se na Twitteru: ''Mnogo je malih načina prema kojima naš izborni sustav nije dizajniran da u njemu vodeće mjesto dobije netko iz radničke klase. Ovo je jedan od njih''. S partnerom je kaže štedjela novac i nada se da će im to biti dovoljno do siječnja.

There are many little ways in which our electoral system isn’t even designed (nor prepared) for working-class people to lead.



This is one of them (don’t worry btw - we’re working it out!)

⬇️ https://t.co/PEQ5ccSDSO — Alexandria Ocasio-Cortez (@Ocasio2018) November 8, 2018