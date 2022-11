Bizarna situacija u Iloku. Umjesto da u Dunav pušta čistu vodu, iz pročišćivača otpadnih voda stiglo je zagađenje. Svemu je uzrok niz okolnosti, među kojima je i pad vodostaja rijeke. Trajno rješenje je preskupo, a privremena nikako da se dogovore.

Zoran Eržić poslao je Dnevniku Nove TV fotografije pomora ribe u Iloku. Snimio ih je na obali Dunava, u blizini gradskog pročišćivača otpadnih voda.

"Cjelogodišnja mlađ. Sve što se tu izmrijesti trebalo bi čitavu iduću godinu i narednih godina pecati. Ali, to se ne dogodi zato što sva riba pokrepava", rekao je Eržić iz Iloka.

Najviše uginule ribe, kažu mještani, bilo je u rujnu. "Kad je počela berba grožđa i kad su počela zagađenja. E, onda je najveći problem nastao", rekao je Zoran.

Posljedice onečišćenja vide se i danas. "Obala je puna mrtvih školjaka. Iz vode izlaze riječni rakovi, a mještani kažu da je najgore kada je vodostaj nizak", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Marina Bešić Đukarić.

"Tu ne znam da li ima uopće ribe. Mislim da ti mjehurići što se pokazuju nije riba nego taj mulj što radi od dolje, taj talog", rekao je Vlasto Galamboš iz Iloka.

Da je voda zagađena potvrdili su Dnevniku Nove TV iz Hrvatskih voda - tvrtke koja je pročišćivač izgradila. Na poziv mještana reagirala je i državna inspekcija. Uzorak vode iz rujna pokazao je da su vrijednosti emisija otpadnih voda preko dopuštene granice.

"Na osnovi utvrđenog stanja vodopravna inspekcija je temeljem odredbi Zakona o vodama protiv tvrtke i odgovorne osobe u pravnoj osobi izdala prekršajni nalog na koji je direktor društva uložio prigovor", poručili su iz Državnog inspektorata.

Direktor komunalne tvrtke, dok traje spor, ne želi pred kamere. Gradonačelnica objašnjava da sami ne mogu sanirati problem.

"Dugoročno rješenje bi bio jedan pretpročišćivač gdje bi se u fazama onečišćena voda slala u proces pročišćenja i onda se puštalo u Dunav. To je projekt koji je pet milijuna težak", kazala je gradonačelnica Iloka Marina Budimir.

Onečišćenje se događa unazad nekoliko godina, kad se proizvodnja vina poklopi s niskim vodostajem i kada se Dunav prestane prelijevati u rukavac gdje bi trebao razrijediti otpadne vode.

"Moj prijedlog je bio da se taj bent na jednom mjestu malo otvori kako bi voda iz glavnog toka Dunava mogla ulaziti u taj mali bazen", rekla je Budimir.

Treći je prijedlog bio da ribiči, koji gospodare tim dijelom rijeke, prebace ribu, no pomaka nema. Istodobno, mještani se žale i da im je pročišćivač onečistio zrak.

"Nazovimo to jednim normalnim ljudskim riječima, to je smrad. Jednostavno, to je stvarno jedan smrad", rekao je nazavisni vijećnik Darko Đurica.

Darko je problem prijavljivao još 2014. Rješenja još uvijek nema, ni za zrak, ni za zagađenu vodu.

