Stanovnike zagrebačkog Gornjeg Vrapča danas je neugodno iznenadio prizor onečišćenog potoka Vrapčak. Pjena i uginule ribe uznemirile su građane, koji tvrde da takvo što nikada nisu vidjeli. Iz Hrvatskih voda poručuju kako će obaviti očevid i nadzor koji uključuje i analizu vode, dok je o svemu obaviještena i inspekcija Državnog inspektorata. Uzrok zagađenja zasad nije poznat.

Iz Vrapča se s više detalja uživo u Dnevnik Nove TV javila reporterka Anja Perković. Izvijestila je da su na teren došli i policija i državni inspektor.

Hrvatske vode angažirale su djelatnike i u tijeku je sanacija potoka, kazala je reporterka i dodala: "Zatekli smo velike količine pjene koja se nije povukla ni do večernjih sati. Službe su na terenu od kasnog poslijepodneva. Vidjeli smo uginule ribe, tu je državni inspektorat, napravit će se analiza vode", izvijestila je Perković koja je i stanare ovog zagrebačkog kvarta pitala što misle o zagađenju. Kažu da to još nisu vidjeli jer, potok se prirodno ne pjeni.

"Boli me srce za tako nešto. Ovo je strašno. Živim ovdje, nikad to nisam vidjela da bi se potok pjenio, to ne postoji", kazala je Darinka.

Perković zaključuje kako građani neslužbeno nagađaju što je uzrok, no za službene informacije treba pričekati da se završe analize.