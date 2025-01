"A svi apostoli su vani djelovali, tada nije bilo Crkve, tako i ja želim, poput apostola djelovati vani, u svijetu", poručio je Ivica Križ iz Čabra.

I zato je Ivica Križ nakon 13 godina napustio Crkvu. I sada se okrenuo prema svojem gradu u kojem živi cijeli život.



"To je baš veliki izazov, iz mirnih svećenićkih voda ući u burne političke bare, bazene ili kaljuže, da tako kažem", rekao je.

Ali na promjene je spreman. On je doktor religijskih znanosti, napisao je četiri knjige i brojne članke. Predsjednik je Udruge za zaštitu životinja Tetrijeb. Zahvaljujući njegovoj inicijativi, prije šest godina u Čabru je otvoren Uzgojni Centar Tetrijeb kojim se želi očuvati ta goranska divlja ptica. Osvajao je i nagrade na fotonatječajima. I tijekom svoje svećeničke službe slušao je ljude i njihove probleme.



"To nekako u meni već tinja duže vremena, posebno kada vidim - mi smo tu slijepo crijevo, dva kapitalna projekta koja mora naprosto grad Čabar napraviti, a to je uređenje prostornog plana", rekao je Križ.

To će mu biti fokus, ako bude izabran. Želi bolju prometnu povezanost, kao i jačanje gospodarstva. "Gospodarstvo nam je na dnu, imali smo pilane i drvnu industriju i to sve propada, gradonačelnik uopće ne razgovara s gospodarstvenicima", poručio je.

On bi, kaže, našao vremena za njih. A oko bilo kakvih političkih pozadina je odlučan. "Riješio sam se, da tako kažem - crkvenih okova, sada ne želim imati još neke stranačke okove", rekao je Križ.

Iako ima podršku obitelji i prijatelja, i sam kaže da su ga pokušavali odgovoriti. Ali on se ne da.

I zato je sugrađanima poslao poruku na njihovom dijalektu. "Dragi maji Čabrani, evo jesu mi već 50 let, živem z vamen, glasat ćete samo ankad, za me ili protiv mene, zaberite se, čev ste za me, onda viste kakav program nudim. Do pobjede!".

