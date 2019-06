Bivši predsjednik Republike Stipe Mesić za DNEVNIK.hr komentirao je neizjašnjavanje o kandidaturi aktualne šefice države Kolinde Grabar-Kitarović, ali i ocijenio ulazak u utrku Zorana Milanovića te izvjesnog kandidata Miroslava Škoru.

Jedini živući Predsjednik koji je na Pantovčaku proveo dva mandata komentirao je to što se Kolinda Grabar-Kitarović još nije izjasnila ide li u utrku po drugi mandat.

''Ne razumijem sadašnju slučajnu Predsjednicu jer nije sudjelovala u političkim bitkama, nije izrasla iz politike nego je igrom slučaja postala Predsjednica'', komentirao je bivši predsjednik Stipe Mesić. Dodao je da igrom slučaja ona može i pobijediti. ''Ne znam zašto dramatizira odluku želi li se kandidirati. Teško je ocijenjivati postupke kad nema političke biografije'', rekao je Mesić.

Za Kolindu Grabar-Kitarović rekao je da je estradizirala funkciju predsjednice. ''Funkcija više nije čvrsta točka sustava u koju ljudi mogu imati povjerenja, da imaju povjerenja da neće ulica rješavati pitanja od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku'', rekao je. Ponovio je svoj stav da je Predsjednica imala previše putovanja po županijama. S himnom i folklorom, kaže i dodaje da to nije dovelo ni do čega. Objašnjava da ne treba tražiti razlog zašto razvlači s objavom odluke jer je to teško dokučiti. ''Pa ona je cijelo vrijeme u kampanji, u kampanji je od početka mandata'', rekao je Mesić.

Mesić u drugom krugu vidi Milanovića i Škoru

Na pitanje kako je sve izgledalo u njegovo vrijeme kad se odlučio na utrku za drugi mandat, rekao je da se to ne može uspoređivati s aktualnom situacijom ''Ja sam homo politicus, u politici sam od 1965., a njezinu situaciju ne znam osim da su to presvlačenja i seljenje ureda'', rekao je Mesić. Zaključuje da je teško proniknuti u njezin način razmišljanja, a ponavlja da joj je cijeli mandat bio kampanja.

Za kandidaturu Zorana Milanovića Mesić kaže da je bivši predsjednik Vlade i SDP-a sve dobro isplanirao. ''U ovom je vakuumu istaknuo kandidaturu na čvrst način koji nam je potreban'', ocijenio je bivši šef države. Za Miroslava Škoru, čija se kandidatura također očekuje, rekao je da je Škoro poznata ličnost, čovjek s estrade, ali i doktor znanosti s političkim iskustvom. ''On dolazi iz gospodarstva, već sad dobro stoji, a još nije progovorio. Ljudi će se iznenaditi kad progovori'', rekao je Mesić.

Procjenjuje da će u drugom krugu snage odmjeriti Milanović i Škoro. ''A tko će od njih dvojice pobijediti treba pitati elektru'', našalio se Mesić.