Ovo su tri slučaja u kojima se obavezno trebate javiti Poreznoj: Zadnji je dan za prijavu poreza na nekretnine

Posljednji je dan za podnošenje prijave za utvrđivanje poreza na nekretnine. Vlasnici nekretnina dužni su zatjev podnijeti nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Oni koji žele biti oslobođeni trebaju popuniti zahtjev koji je objavila Porezna uprava, u kojem, osim podataka o nekretnini, trebaju navesti i razloge za oslobađanje. Osim zahtjeva za građane, na stranicama Porezne uprave dostupan je i zahtjev za poduzetnike.

Radi lakšeg snalaženja Porezna uprava objavila je i pregled slučajeva u kojima će se primjenjivati porez na nekretnine, odnosno slučajeva kada su vlasnici dužni prijaviti podatake bitne za oporezivanje porezom na nekretnine.

Pročitajte i ovo stiže novi porez U ovim slučajevima ne plaća se porez na nekretnine: Objavljeno što vlasnici trebaju napraviti

Kazne za osobu koja ne dostavi podatke za utvrđivanje poreza na nekretnine su od tisuću do 6630 eura.

Pregled slučajeva primjene poreza na nekretnine:

Vlasnik živi u svojoj jedinoj nekretnini (kuća ili stan) i plaća komunalnu naknadu

NE treba prijaviti - S obzirom na to da nekretnina služi za stalno stanovanje, na

nju se ne plaća porez na nekretnine. Iz podataka komunalne naknade i iz OIB sustava porezno tijelo će utvrditi postojanje nekretnine i zadovoljavanje uvjeta

za oslobođenje. Porezno tijelo ne donosi rješenje (jer se ne utvrđuje porez).

Vlasnik posjeduje dodatnu nekretninu (vikendica, stan za odmor) u kojoj povremeno boravi

NE treba prijaviti - Vlasnik nekretnine obveznik je plaćanja poreza na nekretnine

(jer ne zadovoljava uvjete za oslobođenje). Porezno tijelo utvrđuje porez rješenjem temeljem evidencije komunalne naknade (podatak o nekretnini) i podatka da na

nekretnini nema prijavljenog prebivališta/boravišta.

Vlasnik ima dodatnu nekretninu u kojoj stalno živi član obitelji (roditelji, djeca, bračni drug)

NE treba prijaviti - S obzirom na to da nekretnina služi za stalno stanovanje

člana obitelji vlasnika, vlasnik nekretnine oslobođen je plaćanja poreza na nekretnine. Iz podataka komunalne naknade i iz OIB sustava porezno

tijelo će utvrditi postojanje nekretnine i zadovoljavanje uvjeta

za oslobođenje. Porezno tijelo ne donosi rješenje (jer se ne utvrđuje porez).

Vlasnik ima dodatnu nekretninu u kojoj stalno živi osoba koja nije član obitelji (bez formalnog ugovora)

NE treba prijaviti - S obzirom na to da nekretnina služi za stalno stanovanje,

vlasnik nekretnine oslobođen je plaćanja poreza na nekretnine. Iz podataka komunalne naknade i iz OIB sustava porezno tijelo će utvrditi postojanje nekretnine i zadovoljavanje uvjeta za oslobođenje. U ovom slučaju moguće je prispitivanje postoji li najamni odnos. Porezno tijelo ne donosi rješenje (jer se ne utvrđuje porez)

Vlasnik ima dodatnu nekretninu koja se iznajmljuje dugoročno (≥10 mjeseci

godišnje)

NE treba prijaviti - S obzirom na to da se nekretnina iznajmljuje za stalno

stanovanje i da je u poreznom razdoblju iznajmljena najmanje deset mjeseci, vlasnik nekretnine oslobođen je plaćanja poreza na nekretnine.

Iz podataka komunalne naknade, OIB sustava (prebivalište/boravište najmoprimca) i Informacijskog sustava Porezne uprave (porez na dohodak od najma) porezno tijelo će utvrditi postojanje nekretnine i zadovoljavanje uvjeta za

oslobođenje.

Vlasnik ima dodatnu nekretninu koja se povremeno iznajmljuje turistima (<10 mjeseci godišnje)

NE treba prijaviti - Vlasnik nekretnine obveznik je plaćanja poreza na

nekretnine. Porezno tijelo utvrđuje porez rješenjem temeljem evidencije

komunalne naknade (podatak o nekretnini) i podatka da na nekretnini nema prijavljenog prebivališta/boravišta. Iznimno, ako nekretnina služi za stalno stanovanje domaćinu (određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska

djelatnost), ne utvrđuje se porez na nekretnine i porezno tijelo ne donosi rješenje.



Vlasnik ima praznu nekretninu koja se ne koristi (stan ili kuća bez

stanovnika)

NE treba prijaviti - Vlasnik nekretnine obveznik je plaćanja poreza na

nekretnine. Porezno tijelo utvrđuje porez rješenjem temeljem evidencije

komunalne naknade (podatak o nekretnini) i podatka da na

nekretnini nema prijavljenog prebivališta/boravišta.

Nekretnina se koristi za poslovnu djelatnost

NE treba prijaviti - Nekretnine koje se koriste za poslovnu djelatnost nisu

predmet oporezivanja porezom na nekretnine. Nekretninama se, za potrebe oporezivanja porezom na nekretnine, smatraju stambene zgrade ili stambeni dijelovi stambeno-poslovnih zgrada ili stanova te svi drugi samostalni funkcionalni prostori namijenjeni stanovanju. Pretpostavka je da podatak o nekretnini iz sustava komunalne naknade pokazuje da se prostor tretira kao poslovni prostor jer se plaća uvećani koeficijent komunalne naknade.

Vlasnik ima nekretninu u poslovnim knjigama tvrtke kao nekretninu za prodaju ili preuzeta za naplatu potraživanja manje od šest mjeseci

DA - treba prijaviti

Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine:

• koje se u poslovnim knjigama trgovačkih društava

vode kao nekretnine namijenjene prodaji, ako je od

dana unosa u poslovne knjige do 31. ožujka godine

za koju se utvrđuje porez proteklo manje od šest

mjeseci,

• koje su preuzete u zamjenu za nenaplaćena

potraživanja, ako je od dana preuzimanja do 31.

ožujka godine za koju se utvrđuje porez proteklo

manje od šest mjeseci.



Vlasnik nekretnine oslobođen je plaćanja poreza na nekretnine do šest mjeseci odnosno do kraja promatrane godine jer se porez utvrđuje godišnje, a kao dokaz da zadovoljava uvjete za oslobođenje dužan je dostaviti knjigovodstvenu ispravu iz koje je razvidno da zadovoljava uvjete za oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine.

Nekretnina oštećena zbog prirodne nepogode, neprikladna za stanovanje

DA - treba prijaviti - Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje zbog

proglašenja prirodnih nepogoda u određenom poreznom razdoblju nisu podobne kao stambeni prostor. Međutim, da bi bio oslobođen plaćanja poreza, vlasnik

nekretnine dužan je prijaviti stanje. Temeljni dokaz je nepostojanje infrastrukture ili drugog uređaja koji to zamjenjuje, ali je navedeno moguće dokazati i drugim

objektivnim dokazima (naljepnica, fotografije, izvješće sudskog vještaka i dr.).

Derutna nekretnina, bez mogućnosti stanovanja

DA - treba prijaviti - Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine kojima je

onemogućena stambena namjena. Međutim, da bi bio oslobođen plaćanja poreza, vlasnik nekretnine dužan je prijaviti i dokazati navedeno. Temeljni

dokaz je nepostojanje infrastrukture ili drugog uređaja koji to zamjenjuje, ali je moguće koristiti i druge objektivne dokaze (naljepnica, fotografije, izvješće sudskog vještaka i dr.).

Nekretnina u fazi gradnje (izgradnja do dvije godine)

NE - treba prijaviti - Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje su u fazi

gradnje - do izdavanja uporabne dozvole ili kraće ako se utvrdi da postoji infrasktruktura koja upućuje da je određena nekretnina pogodna za uporabu.

Kuća za stalno stanovanje, djelomično iznajmljena turistima

NE treba - Porez na nekretnine ne plaća se na nekretnine koje domaćinu (određenom prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost) služe za stalno stanovanje. Iz podataka komunalne naknade, OIB sustava i

Informacijskog sustava Porezne uprave porezno tijelo će utvrditi postojanje nekretnine i zadovoljavanje uvjeta za oslobođenje. Porezno tijelo ne donosi rješenje (jer se ne utvrđuje porez).

Garaža, pomoćni prostor uz glavnu nekretninu

NE treba - Garaža i drugi pomoćni prostori nisu predmet oporezivanja

porezom na nekretnine. Nekretninama se, za potrebe oporezivanja porezom na

nekretnine, smatraju stambene zgrade ili stambeni dijelovi stambeno-poslovnih zgrada ili stanova te svi drugi samostalni funkcionalni prostori namijenjeni stanovanju.

Pročitajte i ovo prenapuhane cijene "Tražio je 360.000 eura, mi ponudili 168 tisuća i kupili": Hrvati otkrili kako spustiti cijenu nekretnine

Pročitajte i ovo Korekcija je vidljiva Što će se događati s cijenama nekretnina? Stručnjaci otkrili svoja predviđanja