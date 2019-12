Bivši predsjednici Republike Stjepan Mesić i Ivo Josipović za Dnevnik Nove TV otkrili su detalje s Pantovčaka koji nisu svima poznati. Primjerice, Stjepan Mesić objasnio je razliku između terorista i strogog protokola koji predsjednicima određuje svaku minutu u danu, a Ivo Josipović prisjetio se i anegdote s japanskim princem.

Protokol predsjednicima države određuje svaku minutu u danu. Bivši predsjednik Republike Stjepan Mesić slikovito je objasnio važnost protokola. ''Znate, s teroristima se može pregovarati. S protokolom se ne pregovara'', kaže Mesić.

Bivši šef protokola predsjednika Republike Želimir Kramarić kaže da je protokol ''neka vrsta bontona i kućnog odgoja na državnoj razini među dužnosnicima''. Državni posjeti, ručkovi, večere – ništa se ne prepušta slučaju. ''Sve se dogovara do detalja. I jelovnik, i cvijeće, i sve što što smeta ili ne smeta dužnosnicima iz njihove delegacije'', govori Kramarić. Bivša domaćica Predsjedničkih dvora Svetinka Svirčić otkrila je da bi, primjerice, za turskog predsjednika bila uvreda pored cvjetnog aranžmana staviti keramiku.

''Bila je zanimljiva situacija...''

Ivo Josipović, bivši predsjednik Republike, prisjetio se i jedne anegdote. ''Bila je zanimljiva situacija kada je bio japanski princ s princezom. Tada je i moja supruga bila prisutna, to je bio, ja mislim, jedini sastanak gdje je sudjelovala, a tada princ ne ulazi u politička pitanja. Bilo je zgodno to da imate onda neki uobičajeni redoslijed, da kažete nešto pozdravno pa onda on odgovori. I ja sam nešto rekao, a princ je rekao: 'Hm, hm.' I ja sam ponovio, a on kaže: 'Hm.' To je neki njihov način komunikacije, ali onda su supruge 'razbile' što to znači. Znači da pristaje, kao 'dobro je''', prisjetio se bivši predsjednik.

Bivši predsjednik Ivo Josipović i Mislav Bago (Foto: DNEVNIK.hr)

Za državničku večeru važan je i zdravstveni karton uzvanika, a servira se hrvatska hrana, piju hrvatska vina i pjenušci. A kada posjet završi, na Pantovčaku svi odahnu.

Predsjednički dvori nisu samo ured već su i park te dom mnogim životinjama. ''S Brijuna smo dovezli još nekoliko srna, jelena i ponija. I paune smo zatekli tamo, lijepi su, ali krče'', ispričao je Stjepan Mesić.

Jedan od paunova koji često svrate do kabineta predsjednika jest i paun Đuro. ''Najveću nelagodu izazivao je jedan ili dva pauna koja bi dolazila na prozor. Jednoga su zvali Saša po Saši Perkoviću, šefu sigurnosti, koji kao sluša što mi radimo'', otkrio je Ivo Josipović.