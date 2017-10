Kaznene prijave u slučaju Agrokor se gomilaju, a krajnji ishod je neizvjestan.

Zbog poražavajućih brojki Ante Ramljak sumnja, kako je rekao, "da je došlo do nezakonito priskrbljene materijalne dobiti". Podnio je kaznenu prijavu protiv onih koji su sjedili u upravi Agrokora. Da su za financijsko izvješće odgovorne uprave tvrtki objašnjava i porezni stručnjak.

"Konsolidirano izvješće je zbroj kao za jedno i po tom izvješću nema posebne odgovornosti, ima odgovornosti za pojedine izvještaje, za pojedina društva", kaže Vlado Brkanić, porezni stručnjak.

Izvješće je donijelo značajna odstupanja od onog kojeg je revizor Baker Tilly pokazao u izvješću za 2015. godinu.

"Oni revidiraju izvještaje koje uprave pripreme, njihova je odgovornost jesu li nešto vidjeli, a nisu na to reagirali", rekao je Brkanić.

Na naš upit kako to da nisu uvidjeli ništa sporno - iz Baker Tillyja ne odgovaraju. Cijeli slučaj u rukama je Županijskog državnog odvjetništva - već pola godine češljaju knjige u tornju koncerna. Pomaže im i policija, porezni Uskok i Porezna uprava. Potvrdio je to nedavno i sam Dinko Cvitan kao i to da iščekuju rezultate revizije.

"Ono je bitno za procjenu svih okolnosti slučaja, dakle izvidi su u tijeku i kad izvidi budu dovršeni tada će se donijeti državnoodvjetnička meritorna odluka", rekao je Cvitan.

Bivši državni odvjetnik kaže - to izvješće će pomoći istražiteljima u daljnjem prikupljanju dokaza.

"No, sigurno to dokaz na sudu neće bit, već će se temeljem tog izvješća državno odvjetništvo pretpostavljam da će raditi knjigovodstveno financijsko vještačenje", rekao je odvjetnik Vladimir Terešak.

Postoji mogućnost, kaže, i da je Državno odvjetništvo već dosad moglo utvrditi odgovornost nekih od članova uprave.

"Pa bi mogli kolokvijalno reći da se tu radilo o nekim pokajnicima koji su štiteći sebe i svoje postupanje i eventualne kriminalne radnje zaključili sporazum", kaže Terešak.

Todorić ne miruje

Ivica Todorić pak ne miruje. I prije današnjeg izvješća najavio je da će osobno kazneno prijaviti Antu Ramljaka, ali i neke od bivših suradnika u koncernu. Vladu i dalje proziva.

"U tome je, očito, aktivno sudjelovala i Vlada što je premijer i osobno potvrdio u izjavi da se 'razgovori s ljudima iz Agrokora vode još od siječnja!' Kako onda ja kao vlasnik to nisam znao? (...) Istina će se saznati u nulu, i u tome ću biti dosljedan iznoseći činjenice, brojke i stvarne podatke", poručio je Todorić.

I premijer Plenković i Ramljak uzvraćaju.

"Jedini susret koji sam ja imao s bilo kim iz Agrokora bili su s g. Todorićem jednom koncem veljače, jednom koncem ožujka u Vladi i ne pod okriljem noći“, kaže Plenković.

"On je u situaciji, morate ga razumjeti da brani sebe, odabrao je tu strategiju obrane, a to je napad", poručio je Ramljak.

Na potezu je državno odvjetništvo. Dok se kaznene prijave gomilaju - krajnji ishod još je - neizvjestan.



Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr