Mještani se pobunili protiv izgradnje migrantskog centra: "Ljudi su u strahu jer su to pretežno mladi momci, nemaju ni žena ni djece"

Nekadašnja vojarna između Krnjaka i Barilovića mogla bi postati hot spot za izbjeglice.

"MUP razmatra i procjenjuje da se lokacija u Dugom Dolu koristi za kratkotrajni smještaj i registraciju nezakonitih prelazaka granice odnosno razlog je što PU Karlovačka nema dovoljno smještajnih kapaciteta za provođenje tih postupaka", rekao je Damir Butina, načelnik sektora za granicu.

Kojih će ako se ovakav trend nastavi biti još i više. Uz povećan broj ilegalnih prelazaka raste i broj ilegalnih krijumčarenja.

"Kada uspoređujemo prvih sedam mjeseci ove i prošle godine ove godine je porast od čak 191 slučaja nezakonitog prelaska državne granice isto tako imamo i povećanje krijumčarenja osoba", dodao je Butina.

Idejom o izgradnji migrantskog kampa nisu oduševljeni stanovnici Krnjaka. Da se nešto radi vide, ali o čemu je riječ ne znaju.

"Dosta blizu kuća pa čujem i sada kad idu ovako, siromasi kradu kukuruze, provaljuju u kuće. Ljudi su u strahu jer su to pretežno mladi momci, nemaju ni žena ni djece", poručio je Smoljanović Milić.

Kompleks bivše vojarne smješten je tristotinjak metara od centra Krnjaka. Načelnik ističe da informacije o kampu nema.

"Ljudi su uplašeni jer zaista ti ljudi koji dolaze iz druge kulture, druge vjere, sredine, zbog svih dosadašnjih iskustava očekujemo jako loše", istaknuo je Perica Matijević, načelnik Općine Krnjak.

Prvi grad od ulaska Hrvatske u šengen na migrantskoj ruti je Slunj.

"Građani grada Slunja i sama osobno, osjećamo nesigurnost pri kretanju velikih skupina emigranata kako po perifernim dijelovima, okolnim selima našega grada, tako i u samom centru našega grada", napomenula je Mirjana Puškarić, gradonačelnica Slunja.

Osim straha, ističe gradonačelnica, problem su i velike količine otpada koji ostaju iza emigranata na rutama kojima prolaze.

"Ovom prilikom želim reći da su naši komunalci stalno prisutni u čišćenju takvih ruta i puteva i uklanjanju smeća sa tih lokacija", dodala je gradonačelnica.

Prema podacima Frontexa, lani je registrirano 150.000 ilegalnih ulazaka u zemlje Europske unije, a otprilike svaki treći tu je granicu prešao upravo u Hrvatskoj.

Iz Dugog Dola u Općini Krnjak uživo se javila reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

"Možemo čuti i vidjeti što misle mještani o izgradnji migrantskog kampa. Ovdje je došlo stotinjak ljudi koji na ovaj način iskazuju svoj nezadovoljstvo. Bivša vojarna na kojoj bi trebao biti migrantski centar udaljena je odavde samo nekoliko stotina metara. Trenutno njome gospodare Hrvatske šume, no dobili smo potvrdu da je Ministarstvo unutarnjih poslova zatražilo izvlaštenje Hrvatskih šuma s tog područja te da je u tijeku proces izvlaštenja", izvijestila je Ćevid.

"Kao prvo podržat ću svoje sumještane u ovom prosvjedu, osobno mogu reći da sam imala jedno loše iskustvo. Bilo je vezano za provalu u kuću, tada nije bilo nekakve materijalne štete osim na ulaznim vratima. Očito su iskoristili ulazak za punjenje mobitela, a osim toga oko kuće sam znala naći odbačene predmete, odjeću, obuću i slično", istaknula je stanovnica.

"Ja sam tu pored ceste, prolaze mimo mene, strah me je dosta i po noći i po danu, ja sama živim. Nije mi lako. Idu u grupicama, ne diraju nikoga, ali kad dođu tamo, bolje da nas nema", dodala je druga.

"Ne vjerujem da će nam biti bolje, budući da imamo loša iskustva s njima. Mojem kumu su odvezli auto jednu večer pa smo ih jurili. Srećom policija je na vrijeme reagirala pa ih je presrela i zaustavila", izjavio je jedan od stanovnika i na pitanje reporterke viđa li migrante svakodnevno odgovorio je: "Ne baš svakodnevno, ali viđamo ih."

"Dan-danas nismo još došli do nikakvih točnih informacija o kakvom se uopće kampu radi, kakvog tipa, kolikog kapaciteta, ne znamo ništa. Nadamo se odgovorima i da vidimo o čemu se radi i da znamo na čemu smo. Sastanak će biti s ministrom Davorom Božinovićem", napomenuo je Perica Matijević, načelnik Općine Krnjak.

Iz nezadovoljstva rodila se i peticija koju je pokrenula vijećnica Općine Barilović.

"Zasad je potpisalo 200-tinjak ljudi, to smo krenuli tek u danas tako da ćemo vidjeti koliko će ljudi potpisati. Ja se nadam puno više. Ljudi su počeli pričati o tom kampu pa sam ja poslala upit načelniku policijske postaje na koji još dan danas nisam dobila odgovor. No, kako je to jučer krenulo, novinarka me zvala i stavila sam javno pa odgovora nema. Mi zapravo ne znamo gradi li se to ili ne, ali sve pokazuje da se gradi", rekla je.

"Lovačko društvo HRVI Hrvatski sokol Zagreb, mi gospodarimo lovištem 25 godina na ovom području Općine Krnjak i Općine Barilović. Naša iskustva su loša, mi imamo kao lovci loša iskustva. Prije je sve bilo u redu dok se nije pojavila migrantska kriza i onda je provaljivano u lovo-tehničke objekte, otuđivane stvari i domaćem stanovništvu provaljivano je u kuće, vikendice i tako dalje. Lovci su po šumama sreli migrante kad su lovili, zvali smo policiju", istaknuo je Ivica Tošic, predsjednik lovačke udruge HRVI Hrvatski sokol Zagreb.

"Ponovit ćemo da se okupilo oko 100 ljudi, a sve detaljnije informacije trebale bi se znati u utorak kada je najavljen sastanak načelnika s ministrom Božinovićem", zaključila je reporterka.

