Supruga Denisa Buntića snimila kako je on tuče i zlostavlja: "Ku*vo bolesna, da nisi pisnula više, ubit ću te!"

Denis Buntić, bivši rukometni reprezentativac, priveden je u Ljubuškom prošlog tjedna zbog obiteljskog nasilja, a policija mu je u kući pronašla i cijeli arsenal oružja. Ipak, pušten je nakon ispitivanja, a dobio je zabranu približavanja supruzi Klari Buntić.

Ona je nakon svega hrabro progovorila za medije jer je to, kaže, njezina jedina šansa da dobije zaštitu. Za Dnevnik Nove TV Klara Buntić rekla je:

"Već godinama to trpim, ali nikad nije bilo u ovolikoj mjeri, bilo je modrica na oku, jedan, dva, tri udarca, a ovo je bilo do kraja. Da ja nisam uspjela pobjeći u jednom trenutku kad se on okrenuo, vjerojatno gledajući što će uzeti, s čim će me dokrajčiti, ja sam podigla rolete i pobjegla iz kuće. Denis je bio pod utjecajem alkohola, nenormalnim utjecajem alkohola", rekla je za Dnevnik Nove TV.

Kao posljednji pokušaj da se spasi od supruga Klara Buntić odlučila je u medijima objaviti 10-minutnu snimku nasilja kad ju je uz krevetić njihova 9-mjesečnog djeteta divljački napao suprug.

Na uznemirujućem audiozapisu koji je objavio Jutarnji list može se čuti kako Klara govori: "Molim te, molim te, što sam ti uradila? Što sam ti uradila?" preklinjala je supruga ,koji ju je udarao rukama, predmetima i pritom vikao: "Što nisi zaslužila?" "Nemoj me udarati više! Nemoj me! Nemoj više!” molila je dalje Klara, a da snimci se čuje i plač djeteta.

"Teško je to slušati? Ja to živim. Moje dijete to živi. To je teško. Ne znamo hoćemo li doživjeti sutra. Nisam napravila snimku da bih je objavila u medijima. Htjela sam imati dokaz, znala sam da nikad neću imati svjedoke, aa će biti moja riječ protiv njegove. Vjerovala sam da će netko od nadležnih reagirati kad čuje snimku. Da ću zbog snimke izbjeći ovo što se sada događa i da ću naći mir za sebe i dijete. Ali pušten je nakon manje od 48 sati! Ja nemam izbora, zato želim da se objavi na portalu. Javno. To je naša posljednja šansa", rekla je Klara.

U petak je, priča Klara, s djetetom, koje se činilo bolesno, i suprugom bila na utakmici u Mostaru. S njima su bili i mužev prijatelj i njegova djevojka. Tvrdi da se dosta pilo i navodno je bilo droge. Buntić, priča supruga dalje, nije htio ići kući. Nagovarala ga je, kaže, tri sata, dobrim dijelom vani na kiši, i to s djetetom kojemu je, dodaje, bilo sve lošije. Kad su došli kući, kaže, bilo joj je jasno kako će završiti, i to ne prvi put jer ju je, tvrdi, i ranije znao udariti – čak i pred ljudima. Odlučila je upaliti snimanje na mobitelu.

"Na radi to! Na radi to! Nisam to zaslužila! Prestani! Molim te", viče Klara dok se čuju udarci rukama koje joj nanosi Buntić i govori joj: "Šta nisi zaslužila? Šta nisi zaslužila? Izlazi! Je*em ti mater!"

Čuje se kako Klara trči pokušavajući pobjeći od supruga moleći ga da prestane.

U jednom trenutku on joj uz psovke govori: "Ku*vo prčena bolesna. Da nisi pisnula više. Ubit ću te. Znači, ubit ću te!"

Klara Buntić rekla je da suprugovo nasilje trpi pet godina.

"Dan prije krštenja našeg djeteta držao je dijete u rukama i udarao me. Uzeo je bocu mineralne vode kojom me htio lupiti u glavu, ali je kum stao između nas i to spriječio. Puknuo mi je bubnjić. Još prije toga u sobi me ščepao za kosu i lupio. Na parkingu pred kućom sam povraćala i vrtjelo mi se u glavi pa su moji inzistirali da odem na hitnu", ispričala je Klara te dodala kako je cijelo vrijeme vjerovala da će se popraviti i pokušavala spasiti brak.

Sada strahuje za svoj život jer, kaže, nitko tko zna za nasilje ne želi svjedočiti protiv Denisa Buntića. Na sudu u Ljubuškom kaže, desetljećima radi Buntićeva majka. Tužitelj mu je kum, a tužiteljeva majka odvjetnica.