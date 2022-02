Uvođenje masovnih prijemnih ispita u srednje škole je instant rješenje koje se očito široko nekritički prihvaća, upozorila je bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Izmijenjeni pravilnik kojim se definiraju kriteriji za upis učenika u prve razrede srednjih škola dan je na javno savjetovanje, a jedna od novosti koje su posebno odjeknule u javnosti jest da će sve srednje škole moći brže i lakše moći uvesti prijemne ispite kao jedan od kriterija koji će se bodovati za upis učenika.



Loša je to ideja koja krije niz opasnosti i novih problema umjesto rješenja, upozorila je bivša ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.



''Opet se radi ono što je lakše umjesto ono što je pametno. Uvođenje masovnih prijemnih ispita u srednje škole je instant rješenje koje se očito široko nekritički prihvaća. Razlog tome je što je previše ljudi u Hrvatskoj sklono raditi ono što je lako pa svako instant rješenje padne na plodno tlo'', smatra Divjak.



Razlog ovom potezu je ''poplava superodlikaša'' u osnovnoj školi. Divjak ne dvoji da je problem stvaran i štetan. Međutim, kako ističe, ''dugoročno i jedino smisleno rješenje je sustavna edukacija nastavnika da se kriterijski ocjenjuje temeljem planiranih ishoda iz kurikuluma te sustavni rad s roditeljima i učenicima da razumiju kriterije i prihvate pošteni odnos prema radu i znanju. Tako je to započeto i planirano u kurikularnoj reformi Škola za život. Ali, da, to je teško, zahtjeva vrijeme i napor i koordinaciju od strane Ministarstva, nastavnika, roditelja, učenika, škola, agencija…''



''Umjesto toga na sva usta se hvali uvođenje prijemnih ispita i povećanje njihovog utjecaja kod upisa u srednje škole, koji uz neke manje i kratkoročne pozitivne efekte imaju i mnoge štetne posljedice'', upozorila je bivša ministrica te navela neke od njih.

Pet razloga zašto su prijemni ispiti za upis u srednje škole loš potez koj ibi mogao donijeti više štete nego koristi

''Škole samostalno izrađuju testove za upis bez ujednačenih standarda. Tko je u svakoj školi educiran za izradu takvih testova? Kako će se napraviti izbor ishoda koji se provjeravaju?'', zapitala je Divjak uz napomenu da je radila testove za prijemne na fakultet prije uvođenja državne mature i to je, istaknula je, ''težak, odgovoran i vrlo stresan posao za koji je nemoguće unaprijed znati kakve će rezultate dati''.



''Otvara se novo tržište instrukcija i priprema za prijemne ispite za srednje škole. Osim priprema za maturu bit će pripreme za upise u srednje škole koje će opet plaćati roditelji, naravno oni koji će si to moći priuštiti. Tako će se dodatno povećati jaz između onih čiji roditelji imaju i onih čiji roditelji nemaju novaca'', upozorila je bivša ministrica.



Biti "superodlikaš" više nije privilegija: Uvode se značajne promjene za upis u srednje škole

Uskoro kreće upisna groznica, no nema mjesta za sve: Zbog hiperprodukcije odlikaša neke srednje škole opet uvode prijemni ispit



Dodaje i da se ''mogućnost upisa preko reda povećava jer se ne zna tko će u svakoj školi kontrolirati postupak, testove, ispravljanje, tajnost... a baš je državna mature snažan antikorupcijski alat za upise na fakultete i treba se sjetiti kako je to bilo prije uvođenja mature''.



Nadalje, ''učenici se kod upisa izlažu dodatnom stresu koji pored normalnog stresa pred ispit ima i veliku nesigurnost jer ne znaju što će biti na takvom prijemnom ispitu, kako će se ispravljati, a posljedice su dalekosežne''.



''Učitelji u osnovnoj školi će dodatno izgubiti na statusu u društvu jer se prešutno prihvaća da oni zapravo ne znaju ocjenjivati i njihovo vrednovanje rada učenika i povratna informacija gubi na značaju'', upozorila je Divjak.