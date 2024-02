VIDEO Bijesni poljoprivrednici upali na poljoprivredni sajam: Traže ostavku Macrona i bolje uvjete

Skupina francuskih poljoprivrednika upala je u subotu na veliki poljoprivredni sajam u Parizu uoči planiranog posjeta predsjednika Emmanuela Macrona kako bi izrazili bijes zbog troškova, birokracije i zelenih propisa.

Suočeni s desecima policajaca unutar sajma, poljoprivrednici su vikali i zviždali, pozivali na ostavku Macrona i upućivali psovke francuskom čelniku.

"Ovo je naš dom!", uzvikivali su dok je francuska interventna policija pokušavali obuzdati prosvjede.

Bilo je nekoliko sukoba s prosvjednicima i policija je uhitila najmanje jednog od njih, prenio je Reutersov svjedok.

Macron, koji je imao doručak s čelnicima sindikata francuskih poljoprivrednika, trebao je nakon toga prošetati sajmom.

Macron a osé. Déployer les CRS et gazer les #AgriculteursEnColere et les animaux du #salonAgriculture.

La violence étatique et l’utilisation des gaz lacrymogènes en plein milieu du pavillon des animaux est une honte !

pic.twitter.com/grUh5nD1bQ