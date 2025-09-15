Prodaje se luksuzni stan u samom centru grada: Ima dvije etaže, a pogledajte koja mu je cijena

U ponudi oglasnika Bijelo Jaje pronašli smo peterosobni stan u Zagrebu koji se prostire na dvije etaže i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u samom centru grada.
Brojni se opraštaju
Velika tragedija: Dugogodišnji načelnik općine poginuo u nesreći s traktorom
Izvanredni postupak
Drama na nebu iznad Zagreba: Pilot zatražio hitno slijetanje
najnovija prijetnja
Trump će proglasiti nacionalno izvanredno stanje: Ovo je razlog
Stan je ukupne površine 190 metara kvadratnih, a nalazi se u neposrednoj blizini Tomislavova Trga, na 2. i 3 katu zgrade koja je konstrukcijski obnovljena s potpuno novom fasadom.
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 4
Foto:
DNEVNIK.hr
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 5
Foto:
DNEVNIK.hr
Lokacijski je izvrsno pozicioniran te je nadomak svih potrebnih sadržaja - trgovine, javni prijevoz, garaža.
Donja etaža sastoji se od ulaznog hodnika s ugradbenim ormarima, toaletom i vešerajem, balkonom i prostranim dnevnim boravkom s potpuno opremljenom vrhunskom kuhinjom te spavaćom sobom s kupaonicom i prostranom garderobom.
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 6
Foto:
DNEVNIK.hr
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 3
Foto:
DNEVNIK.hr
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 1
Foto:
DNEVNIK.hr
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 7
Foto:
DNEVNIK.hr
Na gornjoj etaži nalaze se tri spavaće sobe, garderoba i kupaonica s tuš kabinom.
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 9
Foto:
DNEVNIK.hr
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 8
Foto:
DNEVNIK.hr
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 2
Foto:
DNEVNIK.hr
U oglasniku Bijelo Jaje prodaje se stan u Zagrebu - 10
Foto:
DNEVNIK.hr
Stan je kompletno adaptiran i useljen 2016. godine, a više detalja, kao i cijenu po kojoj se prodaje, potražite na stranicama oglasnika Bijelo Jaje.