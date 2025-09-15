Prodaje se luksuzni stan u samom centru grada: Ima dvije etaže, a pogledajte koja mu je cijena

U ponudi oglasnika Bijelo Jaje pronašli smo peterosobni stan u Zagrebu koji se prostire na dvije etaže i nalazi se na atraktivnoj lokaciji u samom centru grada.

Stan je ukupne površine 190 metara kvadratnih, a nalazi se u neposrednoj blizini Tomislavova Trga, na 2. i 3 katu zgrade koja je konstrukcijski obnovljena s potpuno novom fasadom.

Lokacijski je izvrsno pozicioniran te je nadomak svih potrebnih sadržaja - trgovine, javni prijevoz, garaža.

Donja etaža sastoji se od ulaznog hodnika s ugradbenim ormarima, toaletom i vešerajem, balkonom i prostranim dnevnim boravkom s potpuno opremljenom vrhunskom kuhinjom te spavaćom sobom s kupaonicom i prostranom garderobom.

Na gornjoj etaži nalaze se tri spavaće sobe, garderoba i kupaonica s tuš kabinom.

Stan je kompletno adaptiran i useljen 2016. godine, a više detalja, kao i cijenu po kojoj se prodaje, potražite na stranicama oglasnika Bijelo Jaje.