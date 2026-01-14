FOTO Pogledajte stan od 65 m2 koji se prodaje u Zagrebu: Cijena - 180 tisuća eura

U Zagrebu se prodaje trosoban stan na prvom katu od 65,03 kvadrata u visokoj prizemnici građenoj 1983. godine.

Stan se sastoji se od: hodnika, dnevnog boravka, dvije spavaće sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om i ostave. Orijentacija stana je na jug, zapad i istok.

Stan u Vrapču - 1 Foto: Bijelo Jaje/Eurohome

Stan u Vrapču - 2 Foto: Bijelo Jaje/Eurohome

Nekretnina ima poseban ulaz. Stanu pripada i 66 četvornih metara dvorišta te tavan. Dodatnom adaptacijom može se povećati kvadratura stana. Grijanje je etažno plinsko.

Stan u Vrapču - 5 Foto: Bijelo Jaje/Eurohome

Stan u Vrapču - 4 Foto: Bijelo Jaje/Eurohome

Stan ima i vanjsko parkirno nenatkriveno mjesto. Nekretnina se nalazi u mirnoj ulici, u blizini vrtića, škole, ambulante i trgovina.

Stan u Vrapču - 6 Foto: Bijelo Jaje/Eurohome

Nekretnina nije etažirana.