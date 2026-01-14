Bijelo Jaje
FOTO Pogledajte stan od 65 m2 koji se prodaje u Zagrebu: Cijena - 180 tisuća eura
Piše DNEVNIK.hr,
14. siječnja 2026. @ 13:01
Trosoban stan u Zagrebu prodaje se na oglasniku Bijelo Jaje.
U Zagrebu se prodaje trosoban stan na prvom katu od 65,03 kvadrata u visokoj prizemnici građenoj 1983. godine.
Stan se sastoji se od: hodnika, dnevnog boravka, dvije spavaće sobe, kuhinje, kupaonice s WC-om i ostave. Orijentacija stana je na jug, zapad i istok.
Stan u Vrapču - 1
Foto:
Bijelo Jaje/Eurohome
Stan u Vrapču - 2
Foto:
Bijelo Jaje/Eurohome
Nekretnina ima poseban ulaz. Stanu pripada i 66 četvornih metara dvorišta te tavan. Dodatnom adaptacijom može se povećati kvadratura stana. Grijanje je etažno plinsko.
Stan u Vrapču - 5
Foto:
Bijelo Jaje/Eurohome
Stan u Vrapču - 4
Foto:
Bijelo Jaje/Eurohome
Stan ima i vanjsko parkirno nenatkriveno mjesto. Nekretnina se nalazi u mirnoj ulici, u blizini vrtića, škole, ambulante i trgovina.
Stan u Vrapču - 6
Foto:
Bijelo Jaje/Eurohome
Nekretnina nije etažirana.