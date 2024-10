Samohrana majka ostala bez krova nad glavom: "Šokiralo nas je da je procedura tako brza za malog čovjeka..."

Samohrana majka iz Umaga traži pomoć jer je ostala bez krova nad glavom. Država je naredila rušenje zbog bespravne gradnje. Majka priznaje da nije sve bilo prema zakonu, ali čudi se kako su institucije brze - samo kada je 'mali čovjek' u pitanju.

Dom nestao u oblaku prašine. Samohrana majka iz Umaga s dvoje djece sama srušila kuću, da nije – država bi. Sada je na ulici.

"Mislim da moje lice govori više od riječi. Slomljena sam kao i ona. Uloženo je puno truda, ljubavi", rekla je Ena Sinčić iz Umaga.

Ali sve je to bilo bespravno ako se pita državu. Od djeda je naslijedila objekt koji je bio legaliziran i koji je on povremeno koristio kao garažu. Odučila je to pretvoriti u dom za svoju obitelj. Podigla je kredit i krenula u rekonstrukciju. Sada je, kaže, svjesna da nije sve bilo prema zakonu.

"Zatvorila sam terasu koju nisam smjela zatvoriti i neki gabarit sam prekršila i po rješenju od državnog inspektorata ono glasi da nisam smjela nikakvu rekonstrukciju raditi međutim ja to nisam znala niti me itko obavijesti i upozorio na to", objasnila je.

Uvela je struju, vodu, upisala se u građevinski katastar, a onda je stiglo rješenje Državnog inspektorata da kuću treba rušiti. Odlučila ju je sama srušiti uz pomoć prijatelja i obitelji jer je to jeftinije.

"Jako nas je šokiralo da procedura može biti tako brza i nehumana i ne uzimati u obzir to da je samohrana majka da će ostati na ulici dok u Umagu tu i u Dalmaciji ima toliko ilegalnih objekata ona baš mora biti prva", rekli su Rino i Irena Sinčić, Enini brat i majka.

Iz Državnog inspektorata odgovaraju da je podnesena i kaznena prijava zbog bespravne gradnje. Enin odvjetnik kaže da su tražili odgodu rušenja, ali je odbijena. Pozivaju se na pravo na dom s obzirom na to da je riječ o samohranoj majci.

"Tražili smo da se uzme u obzir također da je ipak doneseno rješenje o izvedenom stanju. Znači da je dio kuće zasigurno legalan, a kao rješenje je naloženo uklanjanje cijelog objekta", rekao je Enin odvjetnik Tomislav Bilobrk.

Trenutačno, kaže, živi kod oca u skučenom prostoru, od grada je tražila privremeni smještaju.

"Djeci još nisam uspjela to ni pojasniti. Bit će teško još teže kad oni isto budu svjesni toga da oni više nemaju svoju kuću", rekla je Ena.

Do zaključenja priloga redakcija Nove TV od grada nije dobila odgovor. Za pomoć se obratila i Pučkom pravobranitelju koji je poslao apel nadležnima da ovu situaciju ipak malo bolje razmotre.

