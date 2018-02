Predsjednik SDP-a, Davor Bernardić danas poslijepodne je stigao u Varaždin gdje je u palači Herzer s članicama i članovima stranke raspravljao o nacrtu programa stranke „Za dobro društvo“.

Bernardić je u Varaždinu podsjetio na 20 SDP-ovih zakonskih inicijativa i prijedloga za poboljšanje života građana, ali i za rješavanje još jednog od gorućih problema u zemlji, onog demografske krize.

„Predložili smo da vježbeništvo zamijeni stručno osposobljavanje, da se poslodavce oslobodi doprinosa za mlade do 35 godina, sufinanciranje najma za mlade obitelji, izgradnju stanova za najam od strane jedinica lokalne samouprave. Predložili smo i da se ugovori za određeno, zamijene onima na neodređeno, dodjelu poljoprivrednog zemljišta mladim obiteljima u ruralnim krajevima, besplatnu zemlju i oslobođenje od komunalnog doprinosa za mlade obitelji koje žele izgraditi obiteljske kuće, povratak poticajne stambene štednje, ali i oslobođenje od poreza za kupnju prve nekretnine za mlade ljude koji su to u mogućnosti učiniti. Nažalost, njih 70% u Hrvatskoj danas to ne može. Predložili smo još i čitav niz poticaja za zapošljavanje, a SDP-ov Plan za mlade je prvi i najozbiljniji demografski dokument u Hrvatskoj.“

U društvu predsjednika SDP-a Varaždinske županije Maria Habeka, predsjednika GO Varaždina Miroslava Markovića, potpredsjednice GO VaraždinGordane Marsenić i predsjednika Foruma mladih SDP-a Varaždin Lovre Lukavečkog, predsjednik SDP-a je najviše govorio o budućem programu i Statutu stranke koji imaju za cilj modernizirati i demokratizirati stranku.

„Mi smo stranka koja je u Hrvatskoj predvodnik promjena. Osim decentralizacije i deakumulacije funkcija, uvodimo rodni paritet, 50 posto žena na svim izbornim listama, i po tome smo prva stranka u Hrvatskoj. Više žena u politici, znači bolju politiku“, rekao je Bernardić.

U nacrtu budućeg programa stranke koji je napisan nakon 22 godine, pojasnio je, objedinjena je ideja okupljanja lijevih stranaka i stranaka centra za progresivni savez koji će se u Hrvatskoj obračunati s konzervativnim, nazadnjačkim snagama koje ovu zemlju konstantno vuku unatrag.

„Temelj našeg programa je jednakost šansi. U njemu su navedene 4 temeljne vrijednosti koje su ishodište socijaldemokracije, a to su sloboda, jednakost, pravednost i solidarnost. Osmislili smo niz mjera kojima je cilj ukinuti diskriminaciju jer je ova zemlja nekome majka, a nekome maćeha. Nažalost, žene u Hrvatskoj, što je samo jedan primjer, danas rade isti posao kao muškarci za manju plaću. Zato smo i donijeli prijedlog Zakona o transparentnosti plaća kojim bi se ispravila ta nepravda. Imamo mjere i za osobe s invaliditetom te za druge iz teže zapošljivih skupina jer želimo Hrvatsku jednaku za sve.“

Na pitanje o stavu SDP-a o krizi u Agrokoru, Bernardić je rekao kako se tamo i dalje događa pljačka pa američki fondovi, od kojih neki u SAD-u imaju tek 11 klijenata, što dovoljno govori o njihovoj važnosti, i dalje izvlače novac iz tog posrnulog koncerna.

„Kako mogu oni koji su iz Agrokora dosad izvukli 150 milijuna eura vjerovnicima reći da pristanu na otpis od 80% duga? Sve što HDZ radi, radi s figom u džepu. Agrokor je za to dokaz. Svaki put kad se HDZ-ovci dokopaju vlasti, trpaju novac u vlastite džepove dok građani žive sve lošije. S tom ekipom prevaranata nema nikakve suradnje niti moguće koalicije. Uvijek je isto s njima, desna ruka na srcu, lijeva u džepu.“

Bernardić se u Varaždinu osvrnuo i na budućnost socijaldemokracije i odnosa prema radništvu u Hrvatskoj i rekao kako nam je danas više nego ikad potreban moralan i pravedan odnos prema radnicima.

„Najbolji primjer takvog odnosa možete vidjeti ovdje u susjedstvu, u Međimurju. Naš Mladen Novak je osnivač „Kluba 1000“. Riječ je o klubu koji okuplja sve tvrtke koje svojim radnicima daju plaće prosječno veće od 1000 eura. To u praksi znači da interesi poslodavaca i radnika nisu suprotstavljeni i to je ono što mi u SDP-u stalno ponavljamo i za što se zalažemo“, zaključio je.