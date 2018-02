Već su se pojavile prve posljedice ostavke povjerenika za Agrokor Ante Ramljaka - odgođen je najavljeni početak završnih pregovora između vjerovnika. Dok je premijer smirivao i poručio da situaciju treba dedramatizirati, iz vladinog savjeta upozoravaju kako dobavljači nemaju vremena za nove zastoje, a kamoli neki korak unatrag.

Ramljakov mini Dayton, kako je sam nazvao završne pregovore između vjerovnika na tajnoj lokaciji, sada je na čekanju. Sve je pripremljeno, ali neće početi bez novog povjerenika. Iz vladinog savjeta za Agrokor upozoravaju da nema vremena za odugovlačenje. ''Dobavljači nemaju vremena za nove zastoje. Previše su izloženi i nemamo prostora ni za jedan korak unatrag'', kaže Luka Barilović iz HGK.

Vladin savjetnik iz udruge poslodavaca zato ističe kakav mora biti novi povjerenik. ''Mora biti dobar menadžer, mora poznavati dio restrukturiranja i svega onoga što ide uz ovakvu situaciju i očito mora biti dobar diplomata, jer sad treba naći jedno optimalno rješenje koje će zadovoljiti sve čimbenike u procesu'', kazao je Davor Majetić iz Hrvatske udruge poslodavaca.

Iz Agrokora poručuju da kompanije rade i radit će uobičajeno te da se pripremaju za sezonu. Među dio dobavljača ponovno se vratila neizvjesnost. ''Sada je malo veća neizvjesnost normalno, ali u isto vrijeme se i nadam da će Vlada Republike Hrvatske kao i prije godinu dana poduzeti ispravne korake'', kazao je Toni Raič, uzgajivač goveda.

Udruga malih dioničara mjesecima je tražila Ramljakovu ostavku, jer smatraju da su teško oštećeni njegovim prijedlogom nagodbe. Od novog povjerenika očekuju: ''Da ćemo biti uključeni u nagodbu, da će ta nagodba biti pravedna. Očekujemo da on jako brzo formira stalno vjerovničko vijeće. Da privremeno vjerovničko vijeće nema mandat i da ono mora biti što prije promijenjeno'', rekao je Miroslav Jeličić Purko iz Udruge malih dioničara Agrokora.

Poslovni stručnjak Danko Sučević smatra kako je Ramljak u pismu ostavke premijeru otkrio da je zapravo izgubio povjerenje dijela vjerovnika. Od Sberbanke, preko dijela dobavljača do malih dioničara, ističe Sučević. ''U izjavi je povjerenik rekao da je on uzrok pat pozicije. Postavlja se pitanje igra li on za sve kao posrednik u postizanju nagodbe ili igra za jednu stranu'', kaže Sučević. Zbog ostavke se i dalje ne trguje dionicama Agrokorovih tvrtki.

Veliki dobavljači nerado govore o izboru i očekivanjima od novog povjerenika

"Dobavljači očito kalkuliraju, jer se boje. Nisu u zadnje vrijeme previše komentirali ni Antu Ramljaka. Tek sad pogotovo ništa ne žele reći. Naime, čekaju isplatu starih dugovanja i odgovor na ključno pitanje – koliki će biti otpis dugova.

Nisu ni jedinstveni, jer svaki od njih ima različite pozicije, različite interese i normalno da guraju svoje interese. Lošija im je pozicija u pregovorima s obzirom na to da puno veći dug postoji prema fondovima i bankama koji očito vode glavnu riječ u cijeloj ovoj aferi.

Tko god bude izabran za novog povjerenika on će hitno morati pokrenuti završnu fazu pregovora. Čuli smo obećanje da će to biti početkom idućeg tjedna, stvar se može i odužiti. Naime, postojao je plan da se ovog tjedna povjerenik sastane sa svim dobavljačima i vjerovnicima te da pregovaraju sve dok se ne postigne neko konačno rješenje i dok se cijela ta stvar prolongira.

I dobavljači, a s druge strane financijske institucije, naravno imaju svoje favorite, svoje kandidate. Međutim, odluku o novom povjereniku će na kraju donijeti premijer i Vlada, logično uz suglasnost sa svim vjerovnicima. Tko god bude izabran, dojam je da se nikome previše ne žuri da dođe u upravnu zgradu Agrokora", komentirao je u Dnevniku Nove TV Andrija Jarak.



