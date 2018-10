Predsjednik SDP-a Davor Bernardić komentirao je odlazak iz stranke još jednog saborskog zastupnika Marija Habeka.

"Žao mi je zbog svakog tko izađe. Nadam se da neće podržavati HDZ u Saboru, a u SDP-u, kao što sam već puno puta rekao, ima mjesta samo za istinske i prave socijaldemokrate koji su spremni služiti građanima ove zemlje i živjeti vrijednosti socijaldemokracije", rekao je Davor Bernardić, prenosi N1.

Podsjetimo, Habek je rekao da je iz SDP-a izašao zbog loše atmosfere i nezadovoljstva stanjem u stranci, ali i zbog odnosa u njegovoj županijskoj organizaciji u Varaždinskoj županiji čije vodstvo ne priznaje.

Odgovorio je i na pitanje hoće li podržavati prijedloge vladajuće većine.

"Podržat ću sve one zakonske prijedloge, kao što je to do sada SDP podržavao, koji će biti na dobrobit građana Hrvatske, 3. izborne jedinice, a pogotovo građana Varaždinske županije", rekao je Habek te kazao kako neće prijeći ni u jednu stranku.

"Ne znam hoću li ući u neki drugi Klub. Pokušat ću djelovati kao nezavisni zastupnik. Ako budem mogao tako djelovati, djelovat ću, možda završim u nekom Klubu, ali u drugu stranku neću ulaziti", rekao je Habek.