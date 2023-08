Dani kad Benkovac postaje centar svijeta: "Tradicija, starina, traktori... nema čega nema"

Od igle do lokomotive, nema čega nema, a u četvrtak je na Benkovačkom sajmu bilo više od 10 tisuća ljudi. Za komad janjetine čekalo se u redovima i do dva sata, a kući nosilo od voća i povrća do opreme za roštilj. "Kupio sam jedan kotlić, a jedan za prijatelja. Tako da ima i prijatelj i ja, jedan drugome da dođemo u goste da moramo se počastit", govori Jovo iz Udbine.

Pročitajte i ovo Povratak ljeta Upaljen meteoalarm za pet regija: DHMZ objavio da će se vrijeme postupno razvedravati, ali kišu je zamijenio novi problem

Pročitajte i ovo U 68. godini života Umro bivši požeški župan i gradonačelnik Pleternice, ministrov otac

Luca iz Njemačke pak nosi drugačije darove. "Ja mislim da su ovo pačići u kutiji i s ovim idemo kući i onda pošto ćemo morat uskoro u Njemačku, ostavit ćemo ih ovamo kod djeda onda kad se vratimo ćemo se moć s njima igrat."

Anđela iz Ražanca na sajam uvijek vraća "tradicija, starina, traktori, nema šta nema", dodao je.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.