Policija istražuje popularnog repera nakon kontroverznog istupa: "Čak mislim da bi mu to moglo donijeti popularnost"

Vukovarska policija utvrđuje je li bilo protupravnog ponašanja na koncertu repera Grše u Vinkovcima u rujnu kada je snimljen kako s publikom skandira "Isus, Marija, ustaše, Cibalija".

Sam reper ne podržava ustašku ideologiju, niti ikakav oblik mržnje. To je dio odgovora agencije Yem koja predstavlja repera na upit Dnevnika Nove TV. No, unatoč pozivima, jedna od najpoznatijih i najutjecajnijih javnih osoba u Hrvatskoj s masovnom publikom, od političara do najmlađih, kojih je i najviše, nije htio pred kamere.

"Kraj i mjesto iz kojeg reper dolazi posebice je stradao u Drugom svjetskom ratu od strane nacističkog režima – i samim time je žaljenje glazbenika za izgovorenim veće. Osuđujemo bilo kakav govor mržnje i neprimjerenih reakcija više neće biti. Riječ je o nesmotrenoj reakciji, a to posebno naglašavamo radi mlađih", napisali su iz Yem-a.

Grše - 5 Foto: DNEVNIK.hr

Snimka repera je uskoro postala viralna s nizom komentara na internetu i društvenim mrežama. "Ovo nije nešto što je počelo jučer, nije došlo ni prije godinu dana. Riječ je o procesima koji su dio javnog prostora već desetljećima i rasprava koja nije završila nikakvim konkretnim zaključkom", objasnio je sociolog Krešimir Krolo.

Svugdje, pa tako i kod nas, manjak je komunikacije oko tema kod kojih nema dilema, jasan je glazbeni kritičar. "Iluzorno je danas promatrati umjetnike kao neke savjesne i glazbenike. Mislim da je problem što se kod nas zakonske granice rastezljivo tumače na razne načine i onda zapravo imate situaciju - 'Za dom spremni' je zabranjen, ali u nekim situacijama to može proći. I onda iz toga proizlazi ta indoktrinacija klinaca koji zapravo ne znaju o čemu pjevaju", rekao je Hrvoje Horvat.

Grše - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Glazbenici moraju biti svjesni utjecaja na publiku, kaže kritičar Horvat. Osobito netko toliko popularan poput Grše. "Nažalost, mislim da se ovo neće nikako odraziti na njegovu karijeru, kao ni svih drugih koji su se našli u toj situaciji. Čak mislim da bi mu to moglo donijeti popularnost u nekim krugovima, a masovno popularna glazba nije radi kritičara ni umjetničkih dojmova, već radi publike i karata", poručio je.

Grše - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"Teško je do kraja razlučiti koliko su te stvari ozbiljne, koliko nisu. Znači, ostane više na marginama nekakvih subkulturnih pojava, ali bilo bi dobro kada bi se nekakve stvari definirale", zaključio je Krolo.

Grše bi trebao biti primjer za sve koji ga slušaju, ali i za druge repere. Samo ne po ovim nedopustivim radikalnim ispadima.

Grše - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Pročitajte i ovo Loše vijesti Stanje pape Franje se pogoršalo

Pročitajte i ovo U Banskim Dvorima Plenković sazvao sastanak zbog Trumpa i situacije u Europi: Zanimljivo je tko nije pozvan