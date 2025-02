Privremeno se zatvara promet u jednom dijelu Zagreba: Provjerite obilazne pravce

U Zagrebu će zbog utrke Holjevka od 10:30 do 13 sati, promet na Mostu Slobode i dijelu Avenije Većeslava Holjevca biti privremeno zaustavljen.

Start utrke

Most slobode – istočni kolnik u pravcu sjevera – Ulica Hrvatske bratske zajednice, istočni kolnik u pravcu sjevera do Ulice grada Vukovara gdje trkači skreću lijevo po nogostupu i prelaze na zapadni kolnik ulice Hrvatske bratske zajednice i trče u pravcu juga – prelaze Most slobode i trče dalje zapadnim kolnikom Avenije Većeslava Holjevca sve do Avenije Dubrobnik, gdje po nogostupu skreću lijevo i prelaze na istočni kolnik Avenije Većeslava Holjevca i trče u pravcu sjevera.

Izmjene u autobusnom prometu

Autobusne linije 218 (Glavni kolodvor - Savica - Borovje), 220 (Glavni kolodvor - Dugave), 221 (Glavni kolodvor - Travno), 229 (Glavni kolodvor - Odra - Mala Mlaka), 234 (Glavni kolodvor - Kajzerica - Lanište), 241 (Glavni kolodvor - Veliko Polje), 242 (Glavni kolodvor - Podbrežje), 268 (Glavni kolodvor - Velika Gorica) i 281 (Glavni kolodvor - Novi Jelkovec) će prometovati djelomično izmijenjenim trasama u oba smjera.

Autobusi linije 218 će s terminala Glavni kolodvor skretati lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno na Aveniju Marina Držića i Slavonsku aveniju te dalje u Kruge i svojom uobičajenom trasom nastaviti do krajnjeg odredišta.

Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge u smjeru zapada, a u smjeru Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Kruge na Slavonskoj aveniji.

Autobusne linije 220 i 229 će s terminala Glavni kolodvor skrenuti lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim nastaviti desno Avenijom Marina Držića i Avenijom Dubrovnik, skrenuti lijevo na Aveniju SR Njemačke i dalje nastaviti uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.

Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica, Bundek, Muzej suvremene umjetnosti, Sopot i Središće u smjeru zapada. U smjeru Glavnog kolodvora privremeno će se koristiti stajalište Središće - jug.

Autobusne linije 221, 241, 242 i 268 s Glavnog kolodvora skrenut će lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim skrenuti desno na Aveniju Marina Držića, opet desno na Aveniju Dubrovnik te lijevo na Aveniju Većeslava Holjevca otkuda prometuje uobičajenom trasom do krajnjih odredišta.

Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica, Bundek i Muzej suvremene umjetnosti na Aveniji Većeslava Holjevca u smjeru sjevera., a u smjeru Glavnog kolodvora koristit će se Muzej suvremene umjetnosti - jug.

Linija 234 će s Glavnog kolodvora skretati lijevo u Ulicu grada Vukovara, zatim desno na Aveniju Marina Držića te nastaviti ravno preko Mosta mladosti nakon čega će skrenuti desno na Aveniju Dubrovnik i dalje nastaviti uobičajenom trasom do Laništa.

Autobus neće koristiti stajališta Lisinski , N.S.K., Bundek, Sportski centar, Cimermanova te stajališta Žarka Dolinara i Zg Velesajam, a istovremeno će u smjeru Glavnog kolodvora koristiti stajalište Trnsko na Aveniji Dubrovnik u smjeru istoka. Na izmijenjenom dijelu trase neće se koristiti usputna autobusna stajališta.

Linija 281, prometovat će s Glavnog kolodvora Ulicom grada Vukovara i Avenijom Marina Držića, skrenuti desno na Slavonsku aveniju te dalje nastaviti uobičajenom trasom do Novog Jelkovca.

Privremeno će u oba smjera biti ukinuta stajališta Lisinski, Nacionalna sveučilišna knjižnica i Kruge.

Na nedjeljnoj utrci se očekuje preko 800 natjecatelja koji će trčati 5 ili 10 kilometara od Mosta slobode kroz Aveniju Većeslava Holjevca i Ulicom Hrvatske bratske zajednice s ciljem u parku Bundek.

Pročitajte i ovo Deveti dan Vatikan objavio najnovije informacije o papi Franji

Pročitajte i ovo Ultimatum Pogledajte kakav e-mail je Musk poslao saveznim zaposlenicima: Objasnio što će se dogoditi ako ne odgovore