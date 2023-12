Banožić sjedio u kafiću s bratićem šefa policije koji istražuje njegovu nesreću

Na fotografiji bivšeg ministra obrane Marija Banožića snimljenoj prošlog tjedna u vinkovačkom kafiću Pepe nalazi se i bratić šefa policije koji istražuje njegovu nesreću, piše Telegram.

Na fotografiji s njim je, okrenut leđima kameri, Zlatko Zovak Braco, bratić načelnika vukovarsko-srijemske policije Ante Zovka.

Zlatko Zovak je Telegramu potvrdio da je ta informacija točna.

"Da, sjedili smo u kafiću kad je naišao Banožić, vraćao se s liječničke kontrole pa smo ga pozvali na piće", rekao je Zovak, ali se nije odmah mogao sjetiti kad je to bilo. No, kasnije je nazvao i rekao da je do susreta došlo u petak, 1. prosinca između 14 i 15 sati.

"S Banožićem sam prijatelj i ne znam zašto vas novinare zanima tko s kim pije kavu", dodao je.

Banožić ispitan u strogo kontroliranim uvjetima

Banožićev dolazak u policijsku zgradu u vinkovačkoj Glagoljaškoj ulici bio je pomno isplaniran kako bi se bivši ministar što manje kretao do ulaska u sobu za ispitivanje i kako bi ga srelo što manje ljudi.

Zbog toga je djelatnicima Policijske uprave naređeno da ne koriste lift, pod izlikom da je u kvaru, iako je dizalo bilo ispravno. Željelo se poštedjeti Banožića da, kada dođe, ne čeka lift u prizemlju već da što prije ode na kat u sobu u kojoj se nalaze kamere za snimanje iskaza.

U telefonskom razgovoru za Telegram Zlatko Zovak, bratić načelnika PU Vukovarsko-srijemske, opovrgnuo je da je Banožić ujutro 11. studenoga išao u njegovo lovište, u tzv. spačvanskom trokutu.

Zovak kaže da je bivši ministar išao u lovište u Lužane, od mjesta nesreće udaljeno oko 120 kilometara, između Slavonskog Broda i Nove Gradiške, u lov kojeg je organizirala skupina lovaca iz Hercegovine.

Također, izvor blizak vukovarsko-srijemskoj policiji rekao je za Telegram da se Banožić, dok je bio ministar, zalagao za imenovanje Ante Zovka na čelo te policije.

Zovakova tvrtka posluje s državom

Zlatko Zovak, inače, stopostotni je vlasnik i direktor tvrtke Jet-Set iz Vrbanje u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Pretežna djelatnost tvrtke je niskogradnja. Tvrtka je prošle godine ostvarila zavidnu dobit od 8,6 milijuna kuna, a godinu dana prije, 2021., dobit je iznosila 7,4 milijuna kuna.

Radi velike poslove s državnim tvrtkama. Tako je prošle godine, među ostalim, zajedno s tvrtkom Osijek Koteks potpisala ugovor s Hrvatskim vodama o uređenju retencije Glogovica u Brodsko-posavskoj županiji vrijedan 4,4 milijuna eura, ali i radove na gradnji šumske ceste Jakopići – Oštrc / Oštrc – Črne Mlake u Zlataru, vrijedne 630.000 eura.

Razgranate poslove Jet-Set ima i s Hrvatskim šumama, Hrvatskim autocestama, Hrvatskim željeznicama… Tvrtka slovi kao jedan od izdašnijih donatora HDZ-a.