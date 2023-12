Novi obrat? Na pomolu dogovor Vlade i svinjogojaca: "Postoji mogućnost da već sutra napuste punktove"

Svinjogojci prosvjeduju u četiri slavonske županije na 6 punktova, usporili su promet, blokirali ceste i granični prijelaz. Od svojih zahtjeva ne odustaju - traže dopuštenje svinjokolje u dvorištima te trženje mesom.

U rješavanje problema uključio se novi akter, ministar obrane Ivan Anušić. On se pridružio ministrici poljoprivrede Mariji Vučković na sastanku sa svinjogojcima koji je završio prije 19 sati u Ministarstvu poljoprivrede.

Detalje donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

"Čini se da je pronađen put iz te pat pozicije u kojoj su se našli vlada i prosvjednici tijekom protekla dva tjedna. Razgovori ovdje u Ministarstvu poljoprivrede trajali su otprilike dva sata, nakon toga predstavnici prosvjednika na čelu s Tomislavom Pokrovcem najavili su kako su dobili određena obećanja od vlade, koja ih u ovom trenutku zadovoljavaju. Čekaju da to dobiju napismeno pa će ih staviti na glasanje pred svoje kolege prosvjednike. I ako takva odluka bude donesena, postoji mogućnost da već sutra napuste punktove", rekao je Biočina.

Pročitajte i ovo EU digitalne covid potvrde Uhićeno 14 ljudi, pod istragom još 229: Za stotinjak eura kupovali potvrde o cijepljenju protiv korone

"Sa svojim ljudima kada dođemo doma u Slavoniju i dečki po punktovima, da se dogovorimo da li će ljudi bit zadovoljni s time što ćemo im prezentirati ili neće. Ukoliko ne budu zadovoljni, mi ćemo ostati na punktovima. Ako ljudi kažu, pošto je Božić, pa ćemo nastavit nakon Božića, ako nas neko bude prevario u nakanama i onome što smo izdogovarali", rekao je Tomislav Pokrovac.

Pročitajte i ovo obilazak sjevera hrvatske Plenković o Dinamovom stadionu: "Sutra predstavljamo sporazum s Crkvom o rješenju problema"

"Ova retorika i ovaj ton prosvjednika bio je bitno blaži nego u protekla dva tjedna, ne znamo detalje što je dovelo do takve promjene, no sigurno je na promjenu utjecala uključenje Ivana Anušića u pregovore, sam Pokrovac mu je osobno zahvalio, dok je s druge strane, ministricu poljoprivrede ponovno kritizirao. Rekao je da je nevjerojatno da ona ne zna da se žive svinje odvode sa slavonskih gospodarstava.

Pozvao je svinjogojce da svinje ne daju nikome do 15.12., kada bi prema obećanjima vlade, mogla biti dopuštena svinjokolja. Očito puno toga ovisi o 15.12. Hoće li doći do povlačenja prosvjednika sutra s blokada, to se ne zna. Danas se iz Pokrovčevih riječi se dalo protumačiti da sve ide prema tome, no konačnu odluku seljaci će donijeti sutra", dodao je reporter.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.

Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.